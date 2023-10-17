https://sputniknews.com.tr/20231017/filistin-kizilayi-insani-yardim-icin-sinirin-acilmasini-guvenligin-saglanmasini-bekliyoruz-1076390417.html

Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz

Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz

Filistin Kızılayı temsilcilerinden Nibal Farsah, Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlamak için sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T00:33+0300

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gazze şeridi

mısır

refah sınır kapısı

kızılay

filistin kızılayı

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Filistin Kızılayı temsilcisi Farsah, Sputnik’e demecinde Refah Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendirdi. Farsah, “Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın açıldığı konusunda Filistin Kızılayı’na şu ana kadar bilgi verilmedi. Oysa insani yardımın sağlanmasından biz sorumluyuz. Ekiplerimizin oraya güvenli bir şekilde ulaşıp mağdurlara yardım götürebilmesi ve dağıtabilmesi için kontrol noktasının açıldığı yönünde resmi bildirimi beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.Filistin Kızılayı’nın diğer bir temsilcisi Mohamad Fetyani de Sputnik Arabic’e demecinde herkesin anlaşmaya varılmasını ve nihayetinde sınır kapısının açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yetkili, şu ifadeleri kullandı:“İnsani yardım taşıyan kamyonlar Mısır tarafında konvoy halinde beklemede. Her an gidecekleri yere hareket etmeye hazırlar. Ancak biz sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin sağlanmasını da bekliyoruz. Biliyorsunuz hastaneler, yollar bombalanıyor. Artık ambulansla bile oraya gitmek tehlikeli. 4 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti. Konvoylarımızın yardım dağıtım merkezlerine ve hastanelere güvenli bir şekilde ulaşması önemli."

https://sputniknews.com.tr/20231015/arap-ve-afrika-birliginden-gazze-icin-insani-yardim-koridoru-acilsin-cagrisi-1076365906.html

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gazze şeridi

mısır

refah sınır kapısı

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filistin, israil-filistin, gazze şeridi, mısır, refah sınır kapısı, kızılay, filistin kızılayı