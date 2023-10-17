https://sputniknews.com.tr/20231017/filistin-kizilayi-insani-yardim-icin-sinirin-acilmasini-guvenligin-saglanmasini-bekliyoruz-1076390417.html
Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz
Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz
Filistin Kızılayı temsilcilerinden Nibal Farsah, Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlamak için sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T00:33+0300
2023-10-17T00:33+0300
2023-10-17T00:33+0300
dünya
filistin
israil-filistin
gazze şeridi
mısır
refah sınır kapısı
kızılay
filistin kızılayı
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Filistin Kızılayı temsilcisi Farsah, Sputnik’e demecinde Refah Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendirdi. Farsah, “Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın açıldığı konusunda Filistin Kızılayı’na şu ana kadar bilgi verilmedi. Oysa insani yardımın sağlanmasından biz sorumluyuz. Ekiplerimizin oraya güvenli bir şekilde ulaşıp mağdurlara yardım götürebilmesi ve dağıtabilmesi için kontrol noktasının açıldığı yönünde resmi bildirimi beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.Filistin Kızılayı’nın diğer bir temsilcisi Mohamad Fetyani de Sputnik Arabic’e demecinde herkesin anlaşmaya varılmasını ve nihayetinde sınır kapısının açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yetkili, şu ifadeleri kullandı:“İnsani yardım taşıyan kamyonlar Mısır tarafında konvoy halinde beklemede. Her an gidecekleri yere hareket etmeye hazırlar. Ancak biz sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin sağlanmasını da bekliyoruz. Biliyorsunuz hastaneler, yollar bombalanıyor. Artık ambulansla bile oraya gitmek tehlikeli. 4 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti. Konvoylarımızın yardım dağıtım merkezlerine ve hastanelere güvenli bir şekilde ulaşması önemli."
https://sputniknews.com.tr/20231015/arap-ve-afrika-birliginden-gazze-icin-insani-yardim-koridoru-acilsin-cagrisi-1076365906.html
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Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz
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Filistin Kızılayı temsilcilerinden Nibal Farsah, Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlamak için sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin sağlanmasını da beklediklerini belirtti.
Filistin Kızılayı temsilcisi Farsah, Sputnik’e demecinde Refah Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendirdi.
Farsah, “Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın açıldığı konusunda Filistin Kızılayı’na şu ana kadar bilgi verilmedi. Oysa insani yardımın sağlanmasından biz sorumluyuz. Ekiplerimizin oraya güvenli bir şekilde ulaşıp mağdurlara yardım götürebilmesi ve dağıtabilmesi için kontrol noktasının açıldığı yönünde resmi bildirimi beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Filistin Kızılayı’nın diğer bir temsilcisi Mohamad Fetyani de Sputnik Arabic’e demecinde herkesin anlaşmaya varılmasını ve nihayetinde sınır kapısının açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yetkili, şu ifadeleri kullandı:
“İnsani yardım taşıyan kamyonlar Mısır tarafında konvoy halinde beklemede. Her an gidecekleri yere hareket etmeye hazırlar. Ancak biz sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin sağlanmasını da bekliyoruz. Biliyorsunuz hastaneler, yollar bombalanıyor. Artık ambulansla bile oraya gitmek tehlikeli. 4 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti. Konvoylarımızın yardım dağıtım merkezlerine ve hastanelere güvenli bir şekilde ulaşması önemli."