Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışmasında 10.gün
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim krizi kız çocuklarını da vuracak
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Milliler 6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijitalleşmeyle değişen komşuluk
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da eyalet seçimleri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçiler, Hamas'ın silahlarının geldiği yeri araştıracak
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Çin: ‘Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Gazze sakini kadın: Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu
19:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
19:40
1 dk
SESLİ HABER
CPJ: İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 12 gazeteci yaşamını yitirdi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231017/filistin-kizilayi-insani-yardim-icin-sinirin-acilmasini-guvenligin-saglanmasini-bekliyoruz-1076390417.html
Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz
Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz
Filistin Kızılayı temsilcilerinden Nibal Farsah, Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlamak için sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T00:33+0300
2023-10-17T00:33+0300
dünya
filistin
israil-filistin
gazze şeridi
mısır
refah sınır kapısı
kızılay
filistin kızılayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076390262_20:0:731:400_1920x0_80_0_0_f1e79928bf97f6b5233453601ca658ab.jpg
Filistin Kızılayı temsilcisi Farsah, Sputnik’e demecinde Refah Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendirdi. Farsah, “Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın açıldığı konusunda Filistin Kızılayı’na şu ana kadar bilgi verilmedi. Oysa insani yardımın sağlanmasından biz sorumluyuz. Ekiplerimizin oraya güvenli bir şekilde ulaşıp mağdurlara yardım götürebilmesi ve dağıtabilmesi için kontrol noktasının açıldığı yönünde resmi bildirimi beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.Filistin Kızılayı’nın diğer bir temsilcisi Mohamad Fetyani de Sputnik Arabic’e demecinde herkesin anlaşmaya varılmasını ve nihayetinde sınır kapısının açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yetkili, şu ifadeleri kullandı:“İnsani yardım taşıyan kamyonlar Mısır tarafında konvoy halinde beklemede. Her an gidecekleri yere hareket etmeye hazırlar. Ancak biz sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin sağlanmasını da bekliyoruz. Biliyorsunuz hastaneler, yollar bombalanıyor. Artık ambulansla bile oraya gitmek tehlikeli. 4 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti. Konvoylarımızın yardım dağıtım merkezlerine ve hastanelere güvenli bir şekilde ulaşması önemli."
https://sputniknews.com.tr/20231015/arap-ve-afrika-birliginden-gazze-icin-insani-yardim-koridoru-acilsin-cagrisi-1076365906.html
filistin
gazze şeridi
mısır
refah sınır kapısı
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076390262_109:0:642:400_1920x0_80_0_0_5136f6bbee33cb337dcc92a2d2a1ce85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin, israil-filistin, gazze şeridi, mısır, refah sınır kapısı, kızılay, filistin kızılayı
filistin, israil-filistin, gazze şeridi, mısır, refah sınır kapısı, kızılay, filistin kızılayı

Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz

00:33 17.10.2023
© The Palestine Red Crescent SocietyThe Palestine Red Crescent Society Filistin Kızılay
The Palestine Red Crescent Society Filistin Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© The Palestine Red Crescent Society
Abone olTelegram
Filistin Kızılayı temsilcilerinden Nibal Farsah, Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlamak için sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin sağlanmasını da beklediklerini belirtti.
Filistin Kızılayı temsilcisi Farsah, Sputnik’e demecinde Refah Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendirdi.
Farsah, “Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın açıldığı konusunda Filistin Kızılayı’na şu ana kadar bilgi verilmedi. Oysa insani yardımın sağlanmasından biz sorumluyuz. Ekiplerimizin oraya güvenli bir şekilde ulaşıp mağdurlara yardım götürebilmesi ve dağıtabilmesi için kontrol noktasının açıldığı yönünde resmi bildirimi beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Filistin Kızılayı’nın diğer bir temsilcisi Mohamad Fetyani de Sputnik Arabic’e demecinde herkesin anlaşmaya varılmasını ve nihayetinde sınır kapısının açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yetkili, şu ifadeleri kullandı:
İnsani yardım taşıyan kamyonlar Mısır tarafında konvoy halinde beklemede. Her an gidecekleri yere hareket etmeye hazırlar. Ancak biz sadece sınırın açılmasını değil, aynı zamanda güvenliğin sağlanmasını da bekliyoruz. Biliyorsunuz hastaneler, yollar bombalanıyor. Artık ambulansla bile oraya gitmek tehlikeli. 4 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti. Konvoylarımızın yardım dağıtım merkezlerine ve hastanelere güvenli bir şekilde ulaşması önemli."
İsrail'in Gazze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
DÜNYA
Arap ve Afrika Birliği'nden Gazze için 'insani yardım koridoru açılsın' çağrısı
15 Ekim, 22:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала