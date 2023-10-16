https://sputniknews.com.tr/20231016/netanyahu-hamas-nazizmin-yeni-versiyonu-1076392971.html
Netanyahu: Hamas, 'Nazizmin yeni versiyonu'
Netanyahu: Hamas, 'Nazizmin yeni versiyonu'
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail Parlamentosu'nun açılış konuşmasında Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T17:09+0300
2023-10-16T17:09+0300
2023-10-16T17:10+0300
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israil-filistin sorunu
israil parlamentosu (knesset)
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Başbakan Benyamin Netanyahu konuşmasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki tırmanışta uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirterek İsrail'in bu savaşı kazanacağına olan güvenini yineledi.Netanyahu konuşmasında, İsrail Savunma Kuvvetleri saflarında görev yapan askerlerle şahsen görüştüğünü belirterek şu açıklamarda bulundu: Netanyahu, Hizbullah ve İran'ı İsrail'in sert tepkisi konusunda uyardıİsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail devletinin güvenliğini tehdit etmesi halinde Hizbullah'a ciddi bir karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. Hizbullah konusunda açıklamalarına devam eden İsrail Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Netanyahu: Hamas'ın İsrail'e yönelik beklenmeyen saldırısının sebeplerini araştıracağızİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın çok sayıda sivilin ölümüne neden olan beklenmeyen saldırısının sebeplerinin araştırılacağını ifade ederek şu anda savaşa odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Saldırının araştırmalasına yönelik konuşmasıda Netanyahu şu cümlelere yer verdi:Açıklamalarına ek olarak Netahyahu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşın zaman alacağını; zaferin kararlılık ve fedakarlık gerektireceğini de vurguladı.Netanyahu: Hamas, 'Nazizmin yeni versiyonu'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında, Hamas'ın "Nazizmin yeni bir versiyonunu" temsil ettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231012/netanyahu-7-ekim-holokosttan-bu-yana-yahudi-halkinin-yasadigi-en-kotu-gun-1076289239.html
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benyamin netanyahu, hamas, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, israil parlamentosu (knesset)
benyamin netanyahu, hamas, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, israil parlamentosu (knesset)
Netanyahu: Hamas, 'Nazizmin yeni versiyonu'
17:09 16.10.2023 (güncellendi: 17:10 16.10.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail Parlamentosu'nun açılış konuşmasında Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başbakan Benyamin Netanyahu konuşmasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki tırmanışta uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirterek İsrail'in bu savaşı kazanacağına olan güvenini yineledi.
Netanyahu konuşmasında, İsrail Savunma Kuvvetleri saflarında görev yapan askerlerle şahsen görüştüğünü belirterek şu açıklamarda bulundu:
Askerlerimiz uzun süreli bir savaşa hazırdır ve düşmanlarımız tamamen yenilgiye uğratılana kadar da bu savaş sürecektir.
Netanyahu, Hizbullah ve İran'ı İsrail'in sert tepkisi konusunda uyardı
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail devletinin güvenliğini tehdit etmesi halinde Hizbullah'a ciddi bir karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. Hizbullah konusunda açıklamalarına devam eden İsrail Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Hizbullah'a da bir mesajım var: Bizi kuzeyde sınamayın, daha önce yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Zira şimdi ödemek zorunda kalacağınız bedel çok daha yüksek olacaktır.
Netanyahu: Hamas'ın İsrail'e yönelik beklenmeyen saldırısının sebeplerini araştıracağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın çok sayıda sivilin ölümüne neden olan beklenmeyen saldırısının sebeplerinin araştırılacağını ifade ederek şu anda savaşa odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Saldırının araştırmalasına yönelik konuşmasıda Netanyahu şu cümlelere yer verdi:
On gün önce meydana gelen trajediyle ilgili pek çok soru işareti var. Felaketin nedenleri araştırılacak ancak şimdi birlik zamanı ve şimdiden dersler çıkarmaya başladık. Tüm soruları yanıtlayacağız.
Açıklamalarına ek olarak Netahyahu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşın zaman alacağını; zaferin kararlılık ve fedakarlık gerektireceğini de vurguladı.
Netanyahu: Hamas, 'Nazizmin yeni versiyonu'
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında, Hamas'ın "Nazizmin yeni bir versiyonunu" temsil ettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Dünyadaki pek çok insan artık İsrail'in neyle karşı karşıya olduğunun farkında. Hamas'ın IŞİD gibi bir örgüt olduğunu olduğunu artık anlıyorlar. Hamas'ın Nazizmin yeni bir türü olduğunu ve tüm dünyanın Nazileri ve IŞİD'i yenmek için birleştiği gibi Hamas'ı yenmek için de birleşmesi gerektiğini anlıyorlar.