https://sputniknews.com.tr/20231125/israil-basini-istihbarat-hamasin-saldiri-planlarindan-bir-yildir-haberdardi-1077771697.html
İsrail basını: İstihbarat, Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldır haberdardı
İsrail basını: İstihbarat, Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldır haberdardı
Haaretz, İsrail istihbaratının Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldan fazla bir süredir haberdar olduğunu, ancak gerekli önlemleri almadığını yazdı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T12:26+0300
2023-11-25T12:26+0300
2023-11-25T12:26+0300
israil- filistin çatışması
haaretz
haaretz gazetesi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
şin bet
yahya sinvar
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077684843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85dcb3cdc6d49b2d8f570c506746196b.jpg
Haaretz gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, İsrail askeri istihbaratının bir yıl önce Hamas'ın saldırı planlarından haberdar olduğunu, ilgili bilgilerin İsrail Genel Güvenlik Servisi'ne (Şin Bet) iletildiğini, ancak yetkili organların tehdide ‘gerekli şekilde hazırlanmadığını’ belirtti.Haberde, “Savunma Bakanlığı yetkilileri, Hamas'ın İsrail'e yönelik geçen ay gerçekleştirdiği büyük saldırısından bir yıldan fazla bir süre önce askeri istihbaratın, örgütün Gazze Şeridi sınırını geçme planı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.İsrail siyasi liderliğinin de istihbari bilgilerin en azından bir kısmından haberdar olduğuna yer verilen haberde, "İsrail, tehdide gerektiği şekilde hazırlanmadı ve görünüşe göre, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bu planı uygulamaya niyetli olduğuna inanmadı” ifadeleri kullanıldı.Financial Times daha önce üst düzey bir İsrail askeri istihbarat yetkilisinin, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını öngören ayrıntılı uyarıyı ‘hayali bir senaryo’ olarak nitelendirdiğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-istihbarati-7-ekim-saldirisina-dair-raporu-ciddiye-almadi-hayali-senaryo-1077738928.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077684843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3be3f890ded9e35a832221df56836e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
haaretz, haaretz gazetesi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, şin bet, yahya sinvar, hamas, gazze, gazze şeridi
haaretz, haaretz gazetesi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, şin bet, yahya sinvar, hamas, gazze, gazze şeridi
İsrail basını: İstihbarat, Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldır haberdardı
Haaretz, İsrail istihbaratının Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldan fazla bir süredir haberdar olduğunu, ancak gerekli önlemleri almadığını yazdı.
Haaretz gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, İsrail askeri istihbaratının bir yıl önce Hamas'ın saldırı planlarından haberdar olduğunu, ilgili bilgilerin İsrail Genel Güvenlik Servisi'ne (Şin Bet) iletildiğini, ancak yetkili organların tehdide ‘gerekli şekilde hazırlanmadığını’ belirtti.
Haberde, “Savunma Bakanlığı yetkilileri, Hamas'ın İsrail'e yönelik geçen ay gerçekleştirdiği büyük saldırısından bir yıldan fazla bir süre önce askeri istihbaratın, örgütün Gazze Şeridi sınırını geçme planı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.
İsrail siyasi liderliğinin de istihbari bilgilerin en azından bir kısmından haberdar olduğuna yer verilen haberde, "İsrail, tehdide gerektiği şekilde hazırlanmadı ve görünüşe göre, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bu planı uygulamaya niyetli olduğuna inanmadı” ifadeleri kullanıldı.
Financial Times daha önce üst düzey bir İsrail askeri istihbarat yetkilisinin, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını öngören ayrıntılı uyarıyı ‘hayali bir senaryo’ olarak nitelendirdiğini aktarmıştı.