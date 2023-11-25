https://sputniknews.com.tr/20231125/israil-basini-istihbarat-hamasin-saldiri-planlarindan-bir-yildir-haberdardi-1077771697.html

İsrail basını: İstihbarat, Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldır haberdardı

İsrail basını: İstihbarat, Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldır haberdardı

Haaretz, İsrail istihbaratının Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldan fazla bir süredir haberdar olduğunu, ancak gerekli önlemleri almadığını yazdı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T12:26+0300

2023-11-25T12:26+0300

2023-11-25T12:26+0300

israil- filistin çatışması

haaretz

haaretz gazetesi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

şin bet

yahya sinvar

hamas

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Haaretz gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, İsrail askeri istihbaratının bir yıl önce Hamas'ın saldırı planlarından haberdar olduğunu, ilgili bilgilerin İsrail Genel Güvenlik Servisi'ne (Şin Bet) iletildiğini, ancak yetkili organların tehdide ‘gerekli şekilde hazırlanmadığını’ belirtti.Haberde, “Savunma Bakanlığı yetkilileri, Hamas'ın İsrail'e yönelik geçen ay gerçekleştirdiği büyük saldırısından bir yıldan fazla bir süre önce askeri istihbaratın, örgütün Gazze Şeridi sınırını geçme planı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.İsrail siyasi liderliğinin de istihbari bilgilerin en azından bir kısmından haberdar olduğuna yer verilen haberde, "İsrail, tehdide gerektiği şekilde hazırlanmadı ve görünüşe göre, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bu planı uygulamaya niyetli olduğuna inanmadı” ifadeleri kullanıldı.Financial Times daha önce üst düzey bir İsrail askeri istihbarat yetkilisinin, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını öngören ayrıntılı uyarıyı ‘hayali bir senaryo’ olarak nitelendirdiğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-istihbarati-7-ekim-saldirisina-dair-raporu-ciddiye-almadi-hayali-senaryo-1077738928.html

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