https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-istihbarati-7-ekim-saldirisina-dair-raporu-ciddiye-almadi-hayali-senaryo-1077738928.html

İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'

İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, İsrail istihbaratının Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı hakkında birkaç hafta önceden sunulan raporu ciddiye... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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Hamas'ın 7 Ekim'de büyük bir saldırıya hazırlandığı konusunda İsrail istihbaratına uyarıların yer aldığı bir raporun önceden sunulduğu ancak üst düzey bir istihbarat mensubunun raporu 'hayali senaryo' olarak gördüğü ortaya çıktı.FT'nin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail-Gazze Şeridi sınırında nöbet tutan, sınırın Gazze tarafından gelen video ve fotoğrafları sürekli analiz eden İsrail askerleri, saldırıdan birkaç hafta önce İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığı'nın İstihbarat Başkanı'na detaylı bir rapor sundu.Raporda Hamas'ın birçok yerde sınır kontrol noktalarını havaya uçurmaya, İsrail topraklarına sızmaya ve küçük yerleşimleri ele geçirmeye hazırlandığına dair somut uyarılara yer verildiğini aktaran kaynaklar, birkaç videonun analiz sonuçlarına göre Hamas'ın rehine alma provası yaptığıyla ilgili uyarıların da sunulduğunu belirtti.Askerlerin Hamas saldırısının kaçınılmaz olduğunu da istihbarat başkanına rapor ettiğinin altını çizen kaynaklar, raporu alan üst düzey yetkilinin ise bunu 'hayali senaryo' olarak gördüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231120/israil-basini-idf-hazirligi-yapilan-hamas-saldirisina-iliskin-istihbarat-verilerini-dikkate-almadi-1077587844.html

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