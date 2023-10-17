https://sputniknews.com.tr/20231017/iranin-dini-lideri-hamaney-israilin-eylemleri-soykirimdir-1076422368.html
İran'ın dini lideri Hamaney: İran İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik eylemlerine karşılık vermeli
İran'ın dini lideri Hamaney: İran İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik eylemlerine karşılık vermeli
İran dini lideri Hamaney, İsrail'in suçları devam etmesi halinde Müslümanları kimsenin durduramayacağını belirtti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T13:37+0300
2023-10-17T13:37+0300
2023-10-17T13:38+0300
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı konuşmada, İsrail'in işlediği suçların devam etmesi halinde Müslümanların ve direniş güçlerinin "gözlerinin döneceğini" ve o zaman kimsenin onları durduramayacağını söyledi.Hamaney, "Eğer İsrail'in suçlarının devam etmesi halinde Müslümanların gözleri iyice dönecek, direniş güçleri çılgına dönecek ve artık kimse onları durduramayacak" cümlelerinin altını çizdi.Ayetullah İsrail'in mevcut eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek bunun bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini belirtti ve İsrail hükümetinin yargılanması çağrısında bulundu. İran Dini Lideri ayrıca ABD'nin son günlerde İsrail'in politikasını dizayn ettiğini de vurgulayarak bombardımanın derhal durdurulmasını talep etti.İran dini lideri Hamaney: İsrailli yerleşimciler sivil değilİran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas hareketi militanları tarafından düzenlenen saldırıda ölen ve yaralanan İsrail yerleşimleri sakinlerinin sivil olmadığını söyledi.İran haber ajansının aktardığına göre İran dini lideri açıklamalarında, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde yaşayanlar sivil değildir, çünkü çoğu silahlıdır" cümlesine yer verdi.Hamaney: İran İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik eylemlerine karşılık vermeliİran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas hareketinin saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail'e İran'ın karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Hamaney bu konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231017/abd-baskani-biden-israile-gidecek-1076419268.html
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iran, ayetullah ali hamaney, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
iran, ayetullah ali hamaney, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
İran'ın dini lideri Hamaney: İran İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik eylemlerine karşılık vermeli
13:37 17.10.2023 (güncellendi: 13:38 17.10.2023) Abone ol
İran dini lideri Hamaney, İsrail'in suçları devam etmesi halinde Müslümanları kimsenin durduramayacağını belirtti.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı konuşmada, İsrail'in işlediği suçların devam etmesi halinde Müslümanların ve direniş güçlerinin "gözlerinin döneceğini" ve o zaman kimsenin onları durduramayacağını söyledi.
Hamaney, "Eğer İsrail'in suçlarının devam etmesi halinde Müslümanların gözleri iyice dönecek, direniş güçleri çılgına dönecek ve artık kimse onları durduramayacak" cümlelerinin altını çizdi.
Ayetullah İsrail'in mevcut eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek bunun bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini belirtti ve İsrail hükümetinin yargılanması çağrısında bulundu. İran Dini Lideri ayrıca ABD'nin son günlerde İsrail'in politikasını dizayn ettiğini de vurgulayarak bombardımanın derhal durdurulmasını talep etti.
İran dini lideri Hamaney: İsrailli yerleşimciler sivil değil
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas hareketi militanları tarafından düzenlenen saldırıda ölen ve yaralanan İsrail yerleşimleri sakinlerinin sivil olmadığını söyledi.
İran haber ajansının aktardığına göre İran dini lideri açıklamalarında, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde yaşayanlar sivil değildir, çünkü çoğu silahlıdır" cümlesine yer verdi.
Hamaney: İran İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik eylemlerine karşılık vermeli
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas hareketinin saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail'e İran'ın karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Hamaney bu konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:
Gazze'de olup bitenlere yanıt vermeli, tepki göstermeliyiz. Filistin bölgesindeki siviller açlıktan ölüyor ve her gün yüzlercesi ölüyor, bu yüzden karşılık vermeliyiz.