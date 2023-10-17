https://sputniknews.com.tr/20231017/abd-baskani-biden-israile-gidecek-1076419268.html
Bakanlarının ardından ABD Başkanı Biden da İsrail'e gidecek
Bakanlarının ardından ABD Başkanı Biden da İsrail'e gidecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkan Biden'ın 18 Ekim'de İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T12:31+0300
2023-10-17T12:31+0300
2023-10-17T12:33+0300
dünya
joe biden
abd
antony blinken
israil
israil-filistin
filistin
insani yardım
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ekim'de İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.İsrail ziyaretinin ardından gazetecilere ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için geliştirdiği planları anlatan Blinken, Joe Biden'ın 18 Ekim'de İsrail'e geleceğini ve bu hususları tartışmayı dört gözle beklediğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/sisi-ile-biden-israil-filistin-catismasinin-genislememesi-gerektigine-vurgu-yapti-1076406242.html
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joe biden, abd, antony blinken, israil, israil-filistin, filistin, insani yardım
joe biden, abd, antony blinken, israil, israil-filistin, filistin, insani yardım
Bakanlarının ardından ABD Başkanı Biden da İsrail'e gidecek
12:31 17.10.2023 (güncellendi: 12:33 17.10.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkan Biden'ın 18 Ekim'de İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ekim'de İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.
İsrail ziyaretinin ardından gazetecilere ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için geliştirdiği planları anlatan Blinken, Joe Biden'ın 18 Ekim'de İsrail'e geleceğini ve bu hususları tartışmayı dört gözle beklediğini açıkladı.