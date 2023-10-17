https://sputniknews.com.tr/20231017/sisi-ile-biden-israil-filistin-catismasinin-genislememesi-gerektigine-vurgu-yapti-1076406242.html
Sisi ile Biden, İsrail-Filistin çatışmasının genişlememesi gerektiğine vurgu yaptı
Sisi ile Biden, İsrail-Filistin çatışmasının genişlememesi gerektiğine vurgu yaptı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılmaması gerektiğini belirtti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Sisi'yi telefonla aradı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 15 Ekim'de Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşen görüşmede, Sisi ve Biden, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.İki lider ayrıca, çatışmanın daha geniş bir alana yayılarak bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etmemesi için durumun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Ekim'de, Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-disisleri-bakani-blinken-israil-savas-kabinesinin-toplantisina-katildi-1076401361.html
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Sisi ile Biden, İsrail-Filistin çatışmasının genişlememesi gerektiğine vurgu yaptı
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılmaması gerektiğini belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Sisi'yi telefonla aradı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 15 Ekim'de Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşen görüşmede, Sisi ve Biden, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.
İki lider ayrıca, çatışmanın daha geniş bir alana yayılarak bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etmemesi için durumun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Ekim'de, Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." demişti.