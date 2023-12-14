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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/israilli-esirlerin-yakinlarindan-netanyahuya-hamasla-muzakerelere-yeniden-baslanmasi-cagrisi-1078479998.html
İsrailli esirlerin yakınlarından Netanyahu'ya "Hamas'la müzakerelere yeniden başlanması" çağrısı
İsrailli esirlerin yakınlarından Netanyahu'ya "Hamas'la müzakerelere yeniden başlanması" çağrısı
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya esir takası için Hamas ile yeniden müzakerelere başlama çağrısında... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T20:18+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'de Alıkonanların İadesiyle İlgili Aileler Forumu, Başbakan Netanyahu ve İsrail Güvenlik Kabinesi üyelerinden "Mossad Şefi David Barnea'nın yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin ertelenme nedeni hakkında acilen izahat yapmalarını" istedi.Aileler Forumu, ülkedeki karar mercilerine "müzakere sürecindeki durgunluğa çözüm bulunması" çağrısı yaptı.İsrail Başbakanlık Ofisi, 2 Aralık'taki açıklamasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ekibinin esir takası müzakerelerinin başarısız olması nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağrıldığını duyurmuştu.İsrail Kanal 12 televizyonunun 12 Aralık'taki haberinde, "İsrail'in esir takası müzakerelerine hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı" ifade edilmişti.İsrail Kanal 13 televizyonunun dünkü haberinde ise Savaş Kabinesi'nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad Şefi'ni Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleneceği belirtilmişti.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde, Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin, bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/biden-yonetimi-calisanlarindan-beyaz-saray-onunde-ateskes-protestosu-1078451321.html
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İsrailli esirlerin yakınlarından Netanyahu'ya "Hamas'la müzakerelere yeniden başlanması" çağrısı

20:18 14.12.2023 (güncellendi: 20:22 14.12.2023)
© AA / Saeed QaqGazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Batı Kudüs'te eylem yaptı
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Batı Kudüs'te eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA / Saeed Qaq
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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya esir takası için Hamas ile yeniden müzakerelere başlama çağrısında bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'de Alıkonanların İadesiyle İlgili Aileler Forumu, Başbakan Netanyahu ve İsrail Güvenlik Kabinesi üyelerinden "Mossad Şefi David Barnea'nın yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin ertelenme nedeni hakkında acilen izahat yapmalarını" istedi.
Aileler Forumu, ülkedeki karar mercilerine "müzakere sürecindeki durgunluğa çözüm bulunması" çağrısı yaptı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, 2 Aralık'taki açıklamasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ekibinin esir takası müzakerelerinin başarısız olması nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağrıldığını duyurmuştu.
İsrail Kanal 12 televizyonunun 12 Aralık'taki haberinde, "İsrail'in esir takası müzakerelerine hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı" ifade edilmişti.
İsrail Kanal 13 televizyonunun dünkü haberinde ise Savaş Kabinesi'nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad Şefi'ni Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleneceği belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde, Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.
İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin, bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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