https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-bmnin-israil-ve-filistin-arasindaki-catismalara-ara-verme-cagrisini-veto-etti-1076482688.html
ABD, BM'nin İsrail ve Filistin arasındaki 'çatışmalara ara verme' çağrısını veto etti
ABD, BM'nin İsrail ve Filistin arasındaki 'çatışmalara ara verme' çağrısını veto etti
ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara 'ara verme' çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T18:24+0300
2023-10-18T18:24+0300
2023-10-18T18:36+0300
dünya
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bm
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
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abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
ABD, BM'nin İsrail ve Filistin arasındaki 'çatışmalara ara verme' çağrısını veto etti
18:24 18.10.2023 (güncellendi: 18:36 18.10.2023) Abone ol
ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara 'ara verme' çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.