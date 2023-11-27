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İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
İsrail’in insani aranın 3. gününde 39 Filistinli mahkumu daha serbest bırakması ile İsrail ve Filistin arasındaki 3. esir takası tamamlandı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı

00:43 27.11.2023
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İsrail’in insani aranın 3. gününde 39 Filistinli mahkumu daha serbest bırakması ile İsrail ve Filistin arasındaki 3. esir takası tamamlandı.
© AA / Issam Rimawi

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Issam Rimawi

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı.

© AA / Issam Rimawi

Serbest bırakılan çocuk esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a doğru hareket etti.

Serbest bırakılan çocuk esirlerden işgal altındaki Batı Şeria&#x27;da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi&#x27;nden ayrılarak Ramallah&#x27;a doğru hareket etti. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Issam Rimawi

Serbest bırakılan çocuk esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a doğru hareket etti.

© AA / Issam Rimawi

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuklar ise ailelerine teslim edilmek üzere İsrail polisi eşliğinde hapishaneden ayrıldı.

Doğu Kudüs&#x27;te yaşayan çocuklar ise ailelerine teslim edilmek üzere İsrail polisi eşliğinde hapishaneden ayrıldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Issam Rimawi

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuklar ise ailelerine teslim edilmek üzere İsrail polisi eşliğinde hapishaneden ayrıldı.

© AA / Issam Rimawi

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3. grup Filistinlilerin isimlerini yayımlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3. grup Filistinlilerin isimlerini yayımlamıştı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Issam Rimawi

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3. grup Filistinlilerin isimlerini yayımlamıştı.

© AA / Issam Rimawi

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten, 1'inin Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtilmişti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21&#x27;inin Kudüs&#x27;ten, 1&#x27;inin Gazze Şeridi&#x27;ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria&#x27;daki şehirlerden olduğu belirtilmişti. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Issam Rimawi

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten, 1'inin Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtilmişti.

© AA / Issam Rimawi

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, Gazze Şeridi'nden 39 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 117 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, Gazze Şeridi&#x27;nden 39 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 117 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Issam Rimawi

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, Gazze Şeridi'nden 39 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 117 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

© AA / Mostafa Alkharouf

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım günü saat 07.00’de başlayan insani arada şu ana kadar Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu ve çifte vatandaş, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım günü saat 07.00’de başlayan insani arada şu ana kadar Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu ve çifte vatandaş, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Mostafa Alkharouf

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım günü saat 07.00’de başlayan insani arada şu ana kadar Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu ve çifte vatandaş, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

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