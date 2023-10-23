https://sputniknews.com.tr/20231023/gazzedeki-hastanenin-doktoru-minimum-sartlarla-calisiyoruz-1076629564.html

Gazze'deki hastanenin doktoru: Minimum şartlarla çalışıyoruz

Gazze'deki hastanenin doktoru: Minimum şartlarla çalışıyoruz

Gazze Şifa Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Youssef Abu Nada, Gazze'deki mevcut tıbbi ekipmanın sınırlı olmasının çalışmalarında zorluk... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

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Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde çalışan doktorlar, İsrail'in hava saldırıları sırasında zorlu koşullarda çalışmaya devam ederken, hasta sayısındaki artış nedeniyle ekipman sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Gazze Şifa Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Youssef Abu Nada, "Mevcut tıbbi ekipman çok sınırlı. Minimum imkanlarla yaralı hastaların kanamalarını durdurmaya çalışıyoruz, umarım başarılı olabiliriz" dedi. "Ancak sürekli ağır bombardıman nedeniyle çok sayıda yaralanmayla baş edebilecek zaman ve kapasite eksikliği nedeniyle birçok vakayı kaybettik." sözlerini paylaştı. Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'nin sağlık sisteminin sıkıştığını ve tedavi için hayati önem taşıyan temel unsurlardan yoksun olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler ise olası bir insani felaket konusunda uyardı.

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