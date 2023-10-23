https://sputniknews.com.tr/20231023/gazzedeki-hastanenin-doktoru-minimum-sartlarla-calisiyoruz-1076629564.html
Gazze'deki hastanenin doktoru: Minimum şartlarla çalışıyoruz
Gazze'deki hastanenin doktoru: Minimum şartlarla çalışıyoruz
Gazze Şifa Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Youssef Abu Nada, Gazze'deki mevcut tıbbi ekipmanın sınırlı olmasının çalışmalarında zorluk... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T14:37+0300
2023-10-23T14:37+0300
2023-10-23T14:37+0300
dünya
video
gazze
hastane
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076633375_0:2:3047:1716_1920x0_80_0_0_575dda4f0ffd1e3cd210ec3b099f426e.png
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde çalışan doktorlar, İsrail'in hava saldırıları sırasında zorlu koşullarda çalışmaya devam ederken, hasta sayısındaki artış nedeniyle ekipman sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Gazze Şifa Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Youssef Abu Nada, "Mevcut tıbbi ekipman çok sınırlı. Minimum imkanlarla yaralı hastaların kanamalarını durdurmaya çalışıyoruz, umarım başarılı olabiliriz" dedi. "Ancak sürekli ağır bombardıman nedeniyle çok sayıda yaralanmayla baş edebilecek zaman ve kapasite eksikliği nedeniyle birçok vakayı kaybettik." sözlerini paylaştı. Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'nin sağlık sisteminin sıkıştığını ve tedavi için hayati önem taşıyan temel unsurlardan yoksun olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler ise olası bir insani felaket konusunda uyardı.
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076633375_380:0:2669:1717_1920x0_80_0_0_510e582911456f4e5933ae5b37d40fdb.png
Gazze'deki hastanede çalışan doktor
Gazze'deki hastanede çalışan doktor
2023-10-23T14:37+0300
true
PT0M28S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, gazze, hastane, doktor, видео
video, gazze, hastane, doktor, видео
Gazze'deki hastanenin doktoru: Minimum şartlarla çalışıyoruz
Abone ol
Gazze Şifa Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Youssef Abu Nada, Gazze'deki mevcut tıbbi ekipmanın sınırlı olmasının çalışmalarında zorluk yarattığını söyledi.
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde çalışan doktorlar, İsrail'in hava saldırıları sırasında zorlu koşullarda çalışmaya devam ederken, hasta sayısındaki artış nedeniyle ekipman sıkıntısı yaşandığını bildirdi.
Gazze Şifa Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Youssef Abu Nada, "Mevcut tıbbi ekipman çok sınırlı. Minimum imkanlarla yaralı hastaların kanamalarını durdurmaya çalışıyoruz, umarım başarılı olabiliriz" dedi. "Ancak sürekli ağır bombardıman nedeniyle çok sayıda yaralanmayla baş edebilecek zaman ve kapasite eksikliği nedeniyle birçok vakayı kaybettik." sözlerini paylaştı.
Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'nin sağlık sisteminin sıkıştığını ve tedavi için hayati önem taşıyan temel unsurlardan yoksun olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler ise olası bir insani felaket konusunda uyardı.