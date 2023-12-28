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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/hamas-saldirilarina-dair-kesin-bilginin-israil-istihbaratina-7-ekimden-once-ulastigi-iddia-edildi-1079116236.html
Hamas saldırılarına dair kesin bilginin İsrail istihbaratına 7 Ekim'den önce ulaştığı iddia edildi
Hamas saldırılarına dair kesin bilginin İsrail istihbaratına 7 Ekim'den önce ulaştığı iddia edildi
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın Yom Kippur Bayramı'ndan sonra bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu belirten ‘kesin bilgilerin’ İsrail iç istihbarat... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T08:44+0300
2023-12-28T08:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
istihbarat
israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak)
hamas
ortadoğu
doğu akdeniz
gazze
gazze şeridi
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Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın ekim ayının başlarında geniş çaplı bir saldırı planladığına dair kesin bilgilerin Şin-Bet'e yaz aylarında ulaştığı belirtildi.Haberde, Şin-Bet'e ulaşan bilgide, Hamas'ın 24-25 Eylül'deki Yom Kippur Bayramı'nı takip eden haftada büyük bir hareket planladığının açıkça belirtildiği ancak bu bilgilerin, saldırının gerçekleşmesinin yaklaşması durumunda daha fazla bilginin ulaşacağı varsayılarak İsrail'deki üst düzey yetkililere aktarılmadığı ifade edildi.Yaz aylarında alınan uyarının, istihbarat hatasının kaynağına yönelik Şin-Bet'e soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldiği aktarılan haberde, Şin-Bet yetkililerinin, yapılan araştırmada bu istihbarat bilgisini destekleyen herhangi bir ek bilgi bulunmadığını iddia ettiği dile getirildi.Şin-Bet'ten Kanal 12 televizyonunu haberine ilişkin yapılan açıklamada ise "Şu anda savaşa odaklanıyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Şin-Bet'in öğrenme ve ders çıkarma yararına derinlemesine ve kapsamlı araştırmalar yapmaya hazır olduğu ve bu bağlamda eldeki tüm bilgilerin inceleneceği ifade edildi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 312 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20231020/israil-ic-istihbarat-servisi-sin-betin-eski-baskani-gelecegimiz-hamasin-yok-edilmesine-bagli-1076554175.html
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israil, israil-filistin, istihbarat, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), hamas, ortadoğu, doğu akdeniz, gazze, gazze şeridi
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Hamas saldırılarına dair kesin bilginin İsrail istihbaratına 7 Ekim'den önce ulaştığı iddia edildi

08:44 28.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker
İsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın Yom Kippur Bayramı'ndan sonra bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu belirten ‘kesin bilgilerin’ İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) 7 Ekim'den önce ulaştığını duyurdu.
Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın ekim ayının başlarında geniş çaplı bir saldırı planladığına dair kesin bilgilerin Şin-Bet'e yaz aylarında ulaştığı belirtildi.
Haberde, Şin-Bet'e ulaşan bilgide, Hamas'ın 24-25 Eylül'deki Yom Kippur Bayramı'nı takip eden haftada büyük bir hareket planladığının açıkça belirtildiği ancak bu bilgilerin, saldırının gerçekleşmesinin yaklaşması durumunda daha fazla bilginin ulaşacağı varsayılarak İsrail'deki üst düzey yetkililere aktarılmadığı ifade edildi.
Yaz aylarında alınan uyarının, istihbarat hatasının kaynağına yönelik Şin-Bet'e soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldiği aktarılan haberde, Şin-Bet yetkililerinin, yapılan araştırmada bu istihbarat bilgisini destekleyen herhangi bir ek bilgi bulunmadığını iddia ettiği dile getirildi.
Şin-Bet'ten Kanal 12 televizyonunu haberine ilişkin yapılan açıklamada ise "Şu anda savaşa odaklanıyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Şin-Bet'in öğrenme ve ders çıkarma yararına derinlemesine ve kapsamlı araştırmalar yapmaya hazır olduğu ve bu bağlamda eldeki tüm bilgilerin inceleneceği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 312 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Gazze kentindeki tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı: Geleceğimiz Hamas'ın yok edilmesine bağlı
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