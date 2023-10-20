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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı: Geleceğimiz Hamas'ın yok edilmesine bağlı
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı: Geleceğimiz Hamas'ın yok edilmesine bağlı
İsrail İç İstihbarat Servisi eski Başkanı Yoram Cohen yaptığı açıklamalarda Hamas'a ölümcül bir darbe vurulmasının zaruriyet olduğunu ifade etti. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı Yoram Cohen, İsrail'in Hamas'a ölümcül bir darbe vurması gerektiğini belirterek aksi bir yanıtın İsrail'in caydırıcılığına darbe vuracağının altını çizdi.Bir TV programında konuşan Cohen şunları söyledi:Cohen, İsrailliler eğer yaşamı arzuluyorsa Hamas'a ciddi bir darbe vurmaları gerektiğini belirterek ancak bu durumda kendilerine meydan okuyamayacaklarını ve savaşamayacaklarını vurguladı. Cohen sözlerinde ayrıca şu açıklamalara yer verdi:Cohen açıklamalarında Hamas ile başa çıkmanın başka bir yolu olmadığını ifade ederek terör örgütünün tek amacının İsrail'i yok etmek olduğunu belirttiİsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı Cohen açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:
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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı: Geleceğimiz Hamas'ın yok edilmesine bağlı

15:12 20.10.2023
© AA / Ali Jadallahİsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Gazze kentindeki tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Gazze kentindeki tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AA / Ali Jadallah
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İsrail İç İstihbarat Servisi eski Başkanı Yoram Cohen yaptığı açıklamalarda Hamas'a ölümcül bir darbe vurulmasının zaruriyet olduğunu ifade etti.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı Yoram Cohen, İsrail'in Hamas'a ölümcül bir darbe vurması gerektiğini belirterek aksi bir yanıtın İsrail'in caydırıcılığına darbe vuracağının altını çizdi.
Bir TV programında konuşan Cohen şunları söyledi:
Eğer esirlere karşılık kadın, çocuk ve yaralılardan oluşan küçük bir anlaşma olursa İsrail bunu kabul edebilir. Ancak tecrübelerime dayanarak, Hamas'ın savaşımızın devam etmesini engellemek, kara harekatını önlemek için her şeyi yapacağını ve zaman kazanmak için savaşı durdurmamız gereken bir durum yaratmak ve ayrıca aileler ile askeri kademe üzerinde baskı oluşturmak için bu esirleri kullanacağını düşünüyorum.
Cohen, İsrailliler eğer yaşamı arzuluyorsa Hamas'a ciddi bir darbe vurmaları gerektiğini belirterek ancak bu durumda kendilerine meydan okuyamayacaklarını ve savaşamayacaklarını vurguladı.
Cohen sözlerinde ayrıca şu açıklamalara yer verdi:
Kara harekatının ya da çatışmaların devam etmesinin daha fazla insanın yaralanmasına yol açacağını biliyoruz. Buna rağmen tüm kademeler ve tüm İsrail ulusu bu süreci yürütmemiz gerektiği konusunda birleşmiş durumda. Bu yapılmadığı takdirde caydırıcılığımız kalmayacak ve bize meydan okuyacaklar. Zira bu durumda omurgamızın, mücadele gücümüzün ya da irademizin olmadığını düşünecekler. Geleceğimiz ve güvenliğimiz bu savaşı sona erdirme gücümüze bağlıdır ve bunu yapmak zorundayız çünkü başka bir seçenek yok.
Cohen açıklamalarında Hamas ile başa çıkmanın başka bir yolu olmadığını ifade ederek terör örgütünün tek amacının İsrail'i yok etmek olduğunu belirtti
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı Cohen açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:
İster Nazizm diyelim ister IŞİD diyelim, bu akıl almaz zulmün hikayesi, bizi insan olarak bile görmemelerinden kaynaklanıyor. Bizi yok edilmeyi hak eden bir şey olarak görüyorlar ve bu nedenle bize karşı herhangi bir duygu hissetmeleri için hiçbir nedenleri yok. Zalimliğin amacı düşmana korku aşılamaktır.
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