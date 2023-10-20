İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı: Geleceğimiz Hamas'ın yok edilmesine bağlı

Kara harekatının ya da çatışmaların devam etmesinin daha fazla insanın yaralanmasına yol açacağını biliyoruz. Buna rağmen tüm kademeler ve tüm İsrail ulusu bu süreci yürütmemiz gerektiği konusunda birleşmiş durumda. Bu yapılmadığı takdirde caydırıcılığımız kalmayacak ve bize meydan okuyacaklar. Zira bu durumda omurgamızın, mücadele gücümüzün ya da irademizin olmadığını düşünecekler. Geleceğimiz ve güvenliğimiz bu savaşı sona erdirme gücümüze bağlıdır ve bunu yapmak zorundayız çünkü başka bir seçenek yok.