https://sputniknews.com.tr/20231020/eski-israil-basbakani-bennett-dusmana-cehennemin-kapilarini-acin-1076552752.html
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Düşmana cehennemin kapılarını açın
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Düşmana cehennemin kapılarını açın
Eski Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada, 'Gazze'ye tek bir asker bile ayak basmadan önce, düşmana cehennemin kapılarını havadan açmalıyız' sözlerine... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T14:37+0300
2023-10-20T14:37+0300
2023-10-20T14:37+0300
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israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
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gazze
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İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in politika yapıcılarına ve askeri şeflerine, İsrail askerlerinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi azaltmak için Gazze'ye kara harekatı için asker göndermeden önce ordunun hava gücünü sonuna kadar kullanmaları çağrısında bulundu.Bennett, İncil'de yer alan ve İsrail Halkı'na çölde dolaşırken yol gösteren Ateş Sütunu'na atıfta bulunarak, "Gazze'ye piyadeleri karaya göndermeden önce, onların önünü açan bir ateş gücü, bir çeşit 'ateş sütunu' görmek istiyorum" dedi.Çatışmaların başından beri sesleri dinlediğini söyleyen Bennett, yeterince güçlü bir ateşleme hızı duymadığını belirterek bunun nedeninin ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ziyaretleri olabileceğini belirtti.İsrail ordusunun muazzam miktarda ateş gücünün olduğunu belirten Bennett, bunun kendi avantajlarına uygun kullanılması gerektiği konusunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231020/israil-gazzeyi-yakinda-iceriden-goreceksiniz-dedi-bidendan-benzeri-gorulmemis-destek-talebi-1076540330.html
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naftali bennett, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, joe biden, rishi sunak
naftali bennett, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, joe biden, rishi sunak
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Düşmana cehennemin kapılarını açın
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Eski Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada, 'Gazze'ye tek bir asker bile ayak basmadan önce, düşmana cehennemin kapılarını havadan açmalıyız' sözlerine yer verdi.
İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in politika yapıcılarına ve askeri şeflerine, İsrail askerlerinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi azaltmak için Gazze'ye kara harekatı için asker göndermeden önce ordunun hava gücünü sonuna kadar kullanmaları çağrısında bulundu.
Bennett, İncil'de yer alan ve İsrail Halkı'na çölde dolaşırken yol gösteren Ateş Sütunu'na atıfta bulunarak, "Gazze'ye piyadeleri karaya göndermeden önce, onların önünü açan bir ateş gücü, bir çeşit 'ateş sütunu' görmek istiyorum" dedi.
Çatışmaların başından beri sesleri dinlediğini söyleyen Bennett, yeterince güçlü bir ateşleme hızı duymadığını belirterek bunun nedeninin ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ziyaretleri olabileceğini belirtti.
İsrail ordusunun muazzam miktarda ateş gücünün olduğunu belirten Bennett, bunun kendi avantajlarına uygun kullanılması gerektiği konusunun altını çizdi.