https://sputniknews.com.tr/20231020/eski-israil-basbakani-bennett-dusmana-cehennemin-kapilarini-acin-1076552752.html

Eski İsrail Başbakanı Bennett: Düşmana cehennemin kapılarını açın

Eski İsrail Başbakanı Bennett: Düşmana cehennemin kapılarını açın

Eski Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada, 'Gazze'ye tek bir asker bile ayak basmadan önce, düşmana cehennemin kapılarını havadan açmalıyız' sözlerine... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T14:37+0300

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İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in politika yapıcılarına ve askeri şeflerine, İsrail askerlerinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi azaltmak için Gazze'ye kara harekatı için asker göndermeden önce ordunun hava gücünü sonuna kadar kullanmaları çağrısında bulundu.Bennett, İncil'de yer alan ve İsrail Halkı'na çölde dolaşırken yol gösteren Ateş Sütunu'na atıfta bulunarak, "Gazze'ye piyadeleri karaya göndermeden önce, onların önünü açan bir ateş gücü, bir çeşit 'ateş sütunu' görmek istiyorum" dedi.Çatışmaların başından beri sesleri dinlediğini söyleyen Bennett, yeterince güçlü bir ateşleme hızı duymadığını belirterek bunun nedeninin ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ziyaretleri olabileceğini belirtti.İsrail ordusunun muazzam miktarda ateş gücünün olduğunu belirten Bennett, bunun kendi avantajlarına uygun kullanılması gerektiği konusunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231020/israil-gazzeyi-yakinda-iceriden-goreceksiniz-dedi-bidendan-benzeri-gorulmemis-destek-talebi-1076540330.html

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