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İsrail, 'Gazze'yi yakında içeriden göreceksiniz' dedi: Biden'dan 'benzeri görülmemiş' destek talebi
İsrail, 'Gazze'yi yakında içeriden göreceksiniz' dedi: Biden'dan 'benzeri görülmemiş' destek talebi
İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken çatışmalar da 14. gününe girdi. İsrail'in saldırılarında ölen... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail - Sputnik Türkiye

İsrail, 'Gazze'yi yakında içeriden göreceksiniz' dedi: Biden'dan 'benzeri görülmemiş' destek talebi

07:04 20.10.2023
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İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken çatışmalar da 14. gününe girdi. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aştı. İsrail tarafında da yaşamını yitirenlerin sayısı bin 400'ü geçti. ABD Başkanı Biden, İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi.
İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışma 14. gününe girdi. İsrail'in en ölümcül saldırısı geçen günlerde yaşandı ve el-Ehli Baptist Hastanesi bombalandı. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyareti dönüşü sonrasında ABD'lilere seslendi. ABD Başkanı, Kongre’ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebi gönderileceğini ve İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi. Biden, "Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım" diye konuştu.

Kilise ve camiye saldırı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Netanyahu'dan 'hazırız' mesajı

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti. Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajında "Hazırız" ifadesini kullandı.

Kara harekatı hazırlığı: 'Emir gelecek'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti.
Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
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07:04 20.10.2023
Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek talebi
ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, "Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Biden, "Hamas ve Putin farklı tehdit teşkil ediyor ancak ortak bir noktaları var, ikisi de demokratik komşularını tamamen yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin daha önce de altını çizdiğini anımsatan Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu dile getirdi.
Biden, Ukrayna'ya sağlanan yardımların "ABD'nin depolarından" gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle "depoların Amerikan yapımı yeni teçhizatlarla" doldurulacağını kaydetti.
ABD Başkanı, "Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım" diye konuştu.
'Gazze'ye ilk insani yardım sevkiyatını güvence altına aldım'
İsrail ziyareti hakkında da konuşan Biden, ABD'nin en önemli önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan Amerikalı vatandaşların güvenliği olduğunu vurguladı.
Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.
"Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz" diyen Biden, ABD'nin Filistin halkına olan bağlılığının da sürdüğünü ifade etti.
Biden, "Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan" da derin üzüntü duyduğunu belirterek, bunun İsrailliler tarafından gerçekleştirilmediğini tekrar dile getirdi.
Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğinin altını çizen Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletlerden Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesini güvence altına aldım" bilgisini paylaştı.
'İsrail savaş kurallarına uygun hareket etmeli'
Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı zamanda "İsrail'in savaş kurallarına uygun" bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin önemini de görüştüklerini belirterek, "Bu, çatışmada mümkün olduğu kadar sivilleri korumak anlamına geliyor" dedi.
Amerika'nın 11 Eylül terör saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini anımsatan Biden, "Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini 'öfkenin gözlerini bürümemesi' gerektiği konusunda uyardım" açıklamasında bulundu.
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