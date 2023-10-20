İsrail, 'Gazze'yi yakında içeriden göreceksiniz' dedi: Biden'dan 'benzeri görülmemiş' destek talebi

İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışma 14. gününe girdi. İsrail'in en ölümcül saldırısı geçen günlerde yaşandı ve el-Ehli Baptist Hastanesi bombalandı. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyareti dönüşü sonrasında ABD'lilere seslendi. ABD Başkanı, Kongre’ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebi gönderileceğini ve İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi. Biden, "Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım" diye konuştu.
Kilise ve camiye saldırı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Netanyahu'dan 'hazırız' mesajı
İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti. Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajında "Hazırız" ifadesini kullandı.
Kara harekatı hazırlığı: 'Emir gelecek'
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti.
Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.