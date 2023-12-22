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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/israilin-gazzeye-saldirilarinda-olen-filistinlilerin-sayisi-20-bin-57ye-yukseldi-1078716284.html
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:32+0300
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israil- filistin çatışması
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.İsrail, Cibalya Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus kentlerini bombaladıHan Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231222/filistine-yine-care-yok-bmgkde-gazzeye-insani-yardimlar-abd-yuzunden-dorduncu-kez-ertelendi-1078708677.html
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israil, gazze, gazze şeridi, ölüm, toplu ölüm, soykırım
israil, gazze, gazze şeridi, ölüm, toplu ölüm, soykırım

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

11:32 22.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenbergİsrail Gazze Şeridi saldırı
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail, Cibalya Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus kentlerini bombaladı

Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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