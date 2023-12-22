https://sputniknews.com.tr/20231222/israilin-gazzeye-saldirilarinda-olen-filistinlilerin-sayisi-20-bin-57ye-yukseldi-1078716284.html

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:32+0300

2023-12-22T11:32+0300

2023-12-22T11:32+0300

israil- filistin çatışması

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gazze

gazze şeridi

ölüm

toplu ölüm

soykırım

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.İsrail, Cibalya Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus kentlerini bombaladıHan Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231222/filistine-yine-care-yok-bmgkde-gazzeye-insani-yardimlar-abd-yuzunden-dorduncu-kez-ertelendi-1078708677.html

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israil, gazze, gazze şeridi, ölüm, toplu ölüm, soykırım