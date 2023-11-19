https://sputniknews.com.tr/20231119/lavrov-ve-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-telefonda-gorustu-gazzede-ateskes-gerekliligi-vurgulandi-1077561324.html

Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan telefonda görüştü: Gazze’de ateşkes gerekliliği vurgulandı

Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan telefonda görüştü: Gazze’de ateşkes gerekliliği vurgulandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı, bakanların Filistin-İsrail çatışma... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T20:13+0300

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sergey lavrov

dünya

hüseyin emir abdullahiyan

telefon görüşmesi

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı. İran’ın girişimi ile gerçekleşen görüşmede bakanlar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu değerlendirerek acil ateşkes gerekliliğini vurguladı.Açıklamada, “Görüşme sırasında Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi. Gazze Şeridi'nde devam eden silahlı çatışmalarla ilgili genel endişe dile getirildi. En kısa zamanda ateşkes ve etkilenen sivil nüfusa acil yardım gerekliliğine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.Görüşmede ayrıca yakın tarihli temasların takvimine, ortak çıkar teşkil eden ikili ve uluslararası gündemdeki diğer bazı güncel konulara da değinildi.

https://sputniknews.com.tr/20231118/iran-amerika-gazzede-ateskesi-engelliyor-1077528529.html

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sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan, telefon görüşmesi, rusya