https://sputniknews.com.tr/20231119/lavrov-ve-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-telefonda-gorustu-gazzede-ateskes-gerekliligi-vurgulandi-1077561324.html
Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan telefonda görüştü: Gazze’de ateşkes gerekliliği vurgulandı
Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan telefonda görüştü: Gazze’de ateşkes gerekliliği vurgulandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı, bakanların Filistin-İsrail çatışma... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T20:13+0300
2023-11-19T20:13+0300
2023-11-19T20:13+0300
sergey lavrov
dünya
hüseyin emir abdullahiyan
telefon görüşmesi
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı. İran’ın girişimi ile gerçekleşen görüşmede bakanlar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu değerlendirerek acil ateşkes gerekliliğini vurguladı.Açıklamada, “Görüşme sırasında Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi. Gazze Şeridi'nde devam eden silahlı çatışmalarla ilgili genel endişe dile getirildi. En kısa zamanda ateşkes ve etkilenen sivil nüfusa acil yardım gerekliliğine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.Görüşmede ayrıca yakın tarihli temasların takvimine, ortak çıkar teşkil eden ikili ve uluslararası gündemdeki diğer bazı güncel konulara da değinildi.
https://sputniknews.com.tr/20231118/iran-amerika-gazzede-ateskesi-engelliyor-1077528529.html
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sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan, telefon görüşmesi, rusya
sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan, telefon görüşmesi, rusya
Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan telefonda görüştü: Gazze’de ateşkes gerekliliği vurgulandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı, bakanların Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu değerlendirdiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı. İran’ın girişimi ile gerçekleşen görüşmede bakanlar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu değerlendirerek acil ateşkes gerekliliğini vurguladı.
Açıklamada, “Görüşme sırasında Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi. Gazze Şeridi'nde devam eden silahlı çatışmalarla ilgili genel endişe dile getirildi. En kısa zamanda ateşkes ve etkilenen sivil nüfusa acil yardım gerekliliğine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Görüşmede ayrıca yakın tarihli temasların takvimine, ortak çıkar teşkil eden ikili ve uluslararası gündemdeki diğer bazı güncel konulara da değinildi.