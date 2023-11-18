https://sputniknews.com.tr/20231118/iran-amerika-gazzede-ateskesi-engelliyor-1077528529.html

İran: Amerika, Gazze'de ateşkesi engelliyor

İran: Amerika, Gazze'de ateşkesi engelliyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan hükümetinin, direnişten aldığı ağır darbe nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki savaşın bitmesine izin vermediğini ifade etti. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T13:08+0300

2023-11-18T13:08+0300

2023-11-18T13:08+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

abd

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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani, Kum şehrinde düzenlenen Filistin-İsrail ihtilafındaki gelişmelere ilişkin özel bir sempozyumda, "İran'ın son 44 yılda yaptığı, İsrail ile çatışma noktasına geldi. Bu rejime ve onun keskin düşmanlığına karşıyız ve biz bu başarıları bir mucize olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.Kanaani, İran İslam Devrimi zaferinin, dünyada yeni bir blogun oluşumunda bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Devrimin zaferinden sonra İslam Cumhuriyeti, direniş hareketlerine yeni bir teşvik ve ruh kazandırdı" dedi.Kanaani, "Son haftalarda birçok ülke Gazze'de ateşkese destek verdi ancak Amerikan hükümeti direnişten aldığı sert darbe nedeniyle savaşın bitmesine izin vermiyor" dedi.İran'ın Filistin'e verdiği desteğin ahlaki ve insanca bir destek olduğunu belirten Kanaani, "Filistin halkının yanında durmamız Amerikalıları kızdırdı" diye vurgulayarak "Ezilen insanlarla birlikte olacağız. Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya, birleşik bir hükümet oluşana kadar o ülkenin yanındayız ve desteğimizi ilan ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231117/iran-israilin-gazze-seridine-hakim-olmasina-izin-vermeyecegiz-1077490036.html

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iran, iran dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd