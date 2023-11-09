İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların kayıt altına alınmasının önemi
12:00
89 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:39
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
RADYO PROGRAMLARI
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
15:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
27 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
18:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
19:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
20:06
3 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Philippot: Von der Leyen, Fransa'nın ölmesini istiyor
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Erkeklerin ilk evlilik yaş ortalamaları 28.2 oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
RADYO PROGRAMLARI
Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
11:22
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
RADYO PROGRAMLARI
Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Can Atalay kararını yorumladı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nın perde arkasını 'Sır oda'da bulunan gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Fransa hükümeti tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
18:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından büyük iddia: Orta Doğu'daki savaş genişliyor
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
20:19
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-cagrilarini-anlasilabilir-buluyoruz-1077244261.html
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Gazze'de ateşkes çağrılarının anlaşılabilir olduğunu ancak İngiltere'nin İsrail'in kendi güvenliği için hareket ettiğini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T21:40+0300
2023-11-09T21:40+0300
israil- filistin çatışması
james cleverly
ingiltere dışişleri bakanlığı
ingiltere
faysal bin ferhan
suudi arabistan
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076353660_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b6055cfcbe103e3ada62d761c455a164.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldiği Riyad ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ateşkes çağrısının anlaşılabilir olduğunu belirtti.Cleverly açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Asıl meselenin Gazze halkının insani ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Cleverly açıklamasında, "Ateşkes çağrısı yapmak işin kolay tarafı. Aslında barışı tesis etmek çok daha zordur ve biz İsrail'in güvende olduğu ama aynı zamanda Filistinlilerin de güvende olduğu bir barış ve sürdürülebilir bir barış tesis etmeye kararlıyız" dedi.Cleverly ayrıca İsrail askeri operasyonlarının sonrasındaki güvenlik durumunun ne kadar süreceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.Açıklamalarını sürdüren Cleverly açıklamasında, "Gazze'deki askeri operasyon nedeniyle İsraillilerin üstlendiği herhangi bir güvenlik sorumluluğunun geçici olması gerekiyor ve yalnızca barışa kararlı olduğunu görmek istediğimiz bir Filistin liderliğine doğru ilerleyebildiğimiz sürece var olmalıdır. İki devletli çözüme bağlıyız" sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-duruma-yardimci-olmayacak-1076809828.html
ingiltere
suudi arabistan
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076353660_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_371a77cf1c21cdb49024476d5a965cee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, ingiltere, james cleverly, ateşkes
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, ingiltere, james cleverly, ateşkes

İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz

21:40 09.11.2023
© Rusya Dışişleri Bakanlığıİngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone olTelegram
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Gazze'de ateşkes çağrılarının anlaşılabilir olduğunu ancak İngiltere'nin İsrail'in kendi güvenliği için hareket ettiğini de kabul ettiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldiği Riyad ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ateşkes çağrısının anlaşılabilir olduğunu belirtti.
Cleverly açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ancak aynı zamanda İsrail'in kendi istikrarını ve güvenliğini sağlamak için harekete geçtiğini de kabul ediyoruz. Elbette bu korkunç durumun mümkün olan en kısa sürede çözüldüğünü görmek istiyoruz.
Asıl meselenin Gazze halkının insani ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Cleverly açıklamasında, "Ateşkes çağrısı yapmak işin kolay tarafı. Aslında barışı tesis etmek çok daha zordur ve biz İsrail'in güvende olduğu ama aynı zamanda Filistinlilerin de güvende olduğu bir barış ve sürdürülebilir bir barış tesis etmeye kararlıyız" dedi.
Cleverly ayrıca İsrail askeri operasyonlarının sonrasındaki güvenlik durumunun ne kadar süreceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.
Açıklamalarını sürdüren Cleverly açıklamasında, "Gazze'deki askeri operasyon nedeniyle İsraillilerin üstlendiği herhangi bir güvenlik sorumluluğunun geçici olması gerekiyor ve yalnızca barışa kararlı olduğunu görmek istediğimiz bir Filistin liderliğine doğru ilerleyebildiğimiz sürece var olmalıdır. İki devletli çözüme bağlıyız" sözlerine yer verdi.
James Cleverly - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
DÜNYA
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes duruma yardımcı olmayacak
28 Ekim, 12:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала