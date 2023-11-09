https://sputniknews.com.tr/20231109/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-cagrilarini-anlasilabilir-buluyoruz-1077244261.html
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Gazze'de ateşkes çağrılarının anlaşılabilir olduğunu ancak İngiltere'nin İsrail'in kendi güvenliği için hareket ettiğini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T21:40+0300
2023-11-09T21:40+0300
2023-11-09T21:40+0300
israil- filistin çatışması
james cleverly
ingiltere dışişleri bakanlığı
ingiltere
faysal bin ferhan
suudi arabistan
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldiği Riyad ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ateşkes çağrısının anlaşılabilir olduğunu belirtti.Cleverly açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Asıl meselenin Gazze halkının insani ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Cleverly açıklamasında, "Ateşkes çağrısı yapmak işin kolay tarafı. Aslında barışı tesis etmek çok daha zordur ve biz İsrail'in güvende olduğu ama aynı zamanda Filistinlilerin de güvende olduğu bir barış ve sürdürülebilir bir barış tesis etmeye kararlıyız" dedi.Cleverly ayrıca İsrail askeri operasyonlarının sonrasındaki güvenlik durumunun ne kadar süreceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.Açıklamalarını sürdüren Cleverly açıklamasında, "Gazze'deki askeri operasyon nedeniyle İsraillilerin üstlendiği herhangi bir güvenlik sorumluluğunun geçici olması gerekiyor ve yalnızca barışa kararlı olduğunu görmek istediğimiz bir Filistin liderliğine doğru ilerleyebildiğimiz sürece var olmalıdır. İki devletli çözüme bağlıyız" sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-duruma-yardimci-olmayacak-1076809828.html
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Gazze'de ateşkes çağrılarının anlaşılabilir olduğunu ancak İngiltere'nin İsrail'in kendi güvenliği için hareket ettiğini de kabul ettiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldiği Riyad ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ateşkes çağrısının anlaşılabilir olduğunu belirtti.
Cleverly açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ancak aynı zamanda İsrail'in kendi istikrarını ve güvenliğini sağlamak için harekete geçtiğini de kabul ediyoruz. Elbette bu korkunç durumun mümkün olan en kısa sürede çözüldüğünü görmek istiyoruz.
Asıl meselenin Gazze halkının insani ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Cleverly açıklamasında, "Ateşkes çağrısı yapmak işin kolay tarafı. Aslında barışı tesis etmek çok daha zordur ve biz İsrail'in güvende olduğu ama aynı zamanda Filistinlilerin de güvende olduğu bir barış ve sürdürülebilir bir barış tesis etmeye kararlıyız" dedi.
Cleverly ayrıca İsrail askeri operasyonlarının sonrasındaki güvenlik durumunun ne kadar süreceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.
Açıklamalarını sürdüren Cleverly açıklamasında, "Gazze'deki askeri operasyon nedeniyle İsraillilerin üstlendiği herhangi bir güvenlik sorumluluğunun geçici olması gerekiyor ve yalnızca barışa kararlı olduğunu görmek istediğimiz bir Filistin liderliğine doğru ilerleyebildiğimiz sürece var olmalıdır. İki devletli çözüme bağlıyız" sözlerine yer verdi.