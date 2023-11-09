https://sputniknews.com.tr/20231109/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-cagrilarini-anlasilabilir-buluyoruz-1077244261.html

İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Gazze'de ateşkes çağrılarının anlaşılabilir olduğunu ancak İngiltere'nin İsrail'in kendi güvenliği için hareket ettiğini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T21:40+0300

2023-11-09T21:40+0300

2023-11-09T21:40+0300

israil- filistin çatışması

james cleverly

ingiltere dışişleri bakanlığı

ingiltere

faysal bin ferhan

suudi arabistan

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldiği Riyad ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ateşkes çağrısının anlaşılabilir olduğunu belirtti.Cleverly açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Asıl meselenin Gazze halkının insani ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Cleverly açıklamasında, "Ateşkes çağrısı yapmak işin kolay tarafı. Aslında barışı tesis etmek çok daha zordur ve biz İsrail'in güvende olduğu ama aynı zamanda Filistinlilerin de güvende olduğu bir barış ve sürdürülebilir bir barış tesis etmeye kararlıyız" dedi.Cleverly ayrıca İsrail askeri operasyonlarının sonrasındaki güvenlik durumunun ne kadar süreceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.Açıklamalarını sürdüren Cleverly açıklamasında, "Gazze'deki askeri operasyon nedeniyle İsraillilerin üstlendiği herhangi bir güvenlik sorumluluğunun geçici olması gerekiyor ve yalnızca barışa kararlı olduğunu görmek istediğimiz bir Filistin liderliğine doğru ilerleyebildiğimiz sürece var olmalıdır. İki devletli çözüme bağlıyız" sözlerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-duruma-yardimci-olmayacak-1076809828.html

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suudi arabistan

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