https://sputniknews.com.tr/20231018/turkiyede-3-gunluk-milli-yas-ilan-edildi-1076488202.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T23:04+0300

2023-10-18T23:04+0300

2023-10-18T23:29+0300

son dakika

milli yas

türkiye

türkiye

filistin

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076176837_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_0fb72328c78b388a181a5369a3209488.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.Söz konusu kararda, ''İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim"' ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231018/gazzedeki-icisleri-bakanligi-multeci-kampinda-bulunan-camiye-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1076482873.html

türkiye

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, srail türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, mili yas ilanı, türkiyede milli yas ne zaman başladı, milli yas ne zaman son,