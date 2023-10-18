CANLI | İsrail mülteci kampında bulunan camiyi vurdu, ölü ve yaralılar var

Tunus'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını protesto etti

Tunus’ta binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi'nde 500 Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısını protesto etti. Başkent Tunus’ta düzenlenen gösterilere milletvekilleri de katıldı. ABD Tunus Büyükelçiliği önünde de toplanan göstericiler, Gazze’ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail’i ve ABD’yi protesto etti.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce gösterici, "İsrail ile normalleşme suçtur", "Gözyaşına hayır, direnişe devam", "Siyonist işgalcilerle normalleşmeye hayır" şeklinde sloganlar attı.

Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Halk Filistin’in kurtuluşunu istiyor" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız", "Yaşasın özgür Filistin devleti", "La ilahe illallah şehitler Allah’ın sevgili kulları" sloganları atıldı, Filistin ile dayanışma vurgusu yapıldı.

'Bu eylem, Filistin davasını destekleyen ulusal birlik duruşudur'

Gösteriye katılan Tunus’taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Riyad el-Şuaybi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eylem, Filistin davasını destekleyen ulusal birlik duruşudur. Farklı siyasi eğilimlerden, yaşlardan ve inançlardan on binlerce insan Filistin için Tunus'un tüm sokaklarını doldurdu. Filistinli kardeşlerimizi desteklemek, Siyonist işgalcinin saldırılarını ve katliamlarını kınamak için buradayız” dedi.

Gösterilerde atılan "Fransız Büyükelçi'nin ülkeyi terk etmesi" yönündeki sloganlara ilişkin Şuaybi, "Siyonistler, dün yüzlerce insanın bulunduğu bir hastaneyi bombalamaya cesaret etti, yüzlerce insanın ölmesine neden oldu. Göstericilerin Batılılara yönelik tutumunu, İsrail'in tüm saldırılarına karşın Batılı ülkelerin ve ABD'nin Siyonistleri koşulsuz desteklemelerine bir yanıt olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Filistin’e destek eylemine milletvekilleri de katıldı

İsrail'in Gazze’deki hastane saldırısının ardından ülkede artan Filistin’e destek gösterilerine katılmak için Tunuslu milletvekilleri meclis komisyonlarını tatil ettiklerini duyurdu.

Eylemlere katılan milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Milletvekillerinin, Gazze Şeridi'ne ve El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırılarını protesto eylemlerine katılabilmeleri için, bugün yapılacak Meclis oturumlarını tatil ettik." mesajlarını paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından başkentin Buheyra semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, “Fransa ve ABD, Siyonist düşmanla ortak”, “ABD’nin Arap sularında ne işi var”, “Katil Biden, Gazze’den elini çek” sloganları attı.

Bazı siyasilerin de destek verdiği eylem yoğun güvenlik önlemleri altında sona erdi.