https://sputniknews.com.tr/20231019/biden-insani-yardim-tasiyan-tirlar-cuma-gununden-itibaren-gazze-seridine-girmeye-baslayabilir-1076489619.html
Biden: İnsani yardım taşıyan TIR’lar Cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir
Biden: İnsani yardım taşıyan TIR’lar Cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir
ABD Başkanı Joe Biden, Cuma gününden itibaren insani yardım taşıyan 20 TIR'ın Gazze Şeridi'ne girebileceğini söyledi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T00:00+0300
2023-10-19T00:00+0300
2023-10-19T00:24+0300
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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Biden: İnsani yardım taşıyan TIR’lar Cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir
00:00 19.10.2023 (güncellendi: 00:24 19.10.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Cuma gününden itibaren insani yardım taşıyan 20 TIR'ın Gazze Şeridi'ne girebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
️İnsani yardım taşıyan TIR’lar Cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir
️Mısır, Refah sınır kapısını Gazze'ye 20'ye kadar yardım tırının geçişine açacak.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, göstermiş olduğu işbirliği dolayısıyla gerçek bir takdiri hak ediyor