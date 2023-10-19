https://sputniknews.com.tr/20231019/biden-insani-yardim-tasiyan-tirlar-cuma-gununden-itibaren-gazze-seridine-girmeye-baslayabilir-1076489619.html

Biden: İnsani yardım taşıyan TIR’lar Cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir

Biden: İnsani yardım taşıyan TIR’lar Cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma gününden itibaren insani yardım taşıyan 20 TIR'ın Gazze Şeridi'ne girebileceğini söyledi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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