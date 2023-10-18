https://sputniknews.com.tr/20231018/suudi-arabistandan-lubnandaki-vatandaslarina-ulkeyi-terk-etme-cagrisi-1076483943.html
Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı
Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı
Suudi Arabistan, İsrail'le güney sınırında gerginlik yaşayan Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T19:23+0300
2023-10-18T19:23+0300
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Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği'nin X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Suudi yönetiminin Lübnan İsrail'le sınır olan güney bölgesindeki olayları yakından takip ettiği belirtilerek, bu ülkede bulunan tüm Suudi Arabistanlıların derhal Lübnan topraklarını terk etmesi istendi.Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'da gösteri için toplanılan kalabalık bölgelerden uzak durulması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan'dan Lübnan'a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.Lübnan'daki Hizbullah Hareketi bugün, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.İsrail ordusu ise Lübnan'daki 2 askeri hedefin vurulduğunu ve Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açılması üzerine karşılık verildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/gazzedeki-icisleri-bakanligi-multeci-kampinda-bulunan-camiye-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1076482873.html
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Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı
19:23 18.10.2023 (güncellendi: 19:24 18.10.2023) Abone ol
Suudi Arabistan, İsrail'le güney sınırında gerginlik yaşayan Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği'nin X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Suudi yönetiminin Lübnan İsrail'le sınır olan güney bölgesindeki olayları yakından takip ettiği belirtilerek, bu ülkede bulunan tüm Suudi Arabistanlıların derhal Lübnan topraklarını terk etmesi istendi.
Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'da gösteri için toplanılan kalabalık bölgelerden uzak durulması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan'dan Lübnan'a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi bugün, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.
İsrail ordusu ise Lübnan'daki 2 askeri hedefin vurulduğunu ve Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açılması üzerine karşılık verildiğini açıklamıştı.