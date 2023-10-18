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ABD'li Gazeteci Hersh: İsrail ordusu Gazze’de Hiroşima’ya benzer bir şey yapmak istiyor
ABD'li Gazeteci Hersh: İsrail ordusu Gazze’de Hiroşima’ya benzer bir şey yapmak istiyor
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, İsrail ordusunun Gazze’de nükleer silaha başvurmadan Hiroşima’dakine benzer bir şey gerçekleştirmek istediğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, İsrail ordusunun planlarını bilen bir kaynağının, “Gazze şehri nükleer silah kullanmadan Hiroşima’ya dönüşme sürecinde” sözlerini aktardı.Hersh ayrıca Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada, kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak, İsrail’in, Hamas hareketinin tüm üyelerini yok etmek ve hiçbirini hayatta bırakmamak amacıyla Gazze’ye kara harekatı başlatacağını işaret etti.Gazeteci, “(İsrail Başbakanı) Netanyahu’nun planı, İsrail ordusunun bulabildiği her bir Hamas üyesini öldürmek” diye ekledi.
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ABD'li Gazeteci Hersh: İsrail ordusu Gazze’de Hiroşima’ya benzer bir şey yapmak istiyor

23:42 18.10.2023 (güncellendi: 23:43 18.10.2023)
© AP PhotoSeymour Hersh
Seymour Hersh - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AP Photo
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ABD'li gazeteci Seymour Hersh, İsrail ordusunun Gazze’de nükleer silaha başvurmadan Hiroşima’dakine benzer bir şey gerçekleştirmek istediğini belirtti.
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, İsrail ordusunun planlarını bilen bir kaynağının, “Gazze şehri nükleer silah kullanmadan Hiroşima’ya dönüşme sürecinde” sözlerini aktardı.
Hersh ayrıca Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada, kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak, İsrail’in, Hamas hareketinin tüm üyelerini yok etmek ve hiçbirini hayatta bırakmamak amacıyla Gazze’ye kara harekatı başlatacağını işaret etti.
Gazeteci, “(İsrail Başbakanı) Netanyahu’nun planı, İsrail ordusunun bulabildiği her bir Hamas üyesini öldürmek” diye ekledi.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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