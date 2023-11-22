https://sputniknews.com.tr/20231122/kremlinden-israil-hamas-anlasmasina-iliskin-ilk-aciklama-1077665267.html
Kremlin'den İsrail-Hamas anlaşmasına ilişkin ilk açıklama
Kremlin'den İsrail-Hamas anlaşmasına ilişkin ilk açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirterek bunun son dönemde Gazze Şeridi'nden gelen ilk... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T12:40+0300
2023-11-22T12:40+0300
2023-11-22T13:26+0300
israil- filistin çatışması
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Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes ve rehine takası hakkında açıklama yapan Peskov, anlaşmanın Kremlin'de olumlu karşılandığını söyledi.Anlaşmanın son dönemde Gazze Şeridi'nden gelen ilk güzel haber olduğunu kaydeden Peskov, "Bildiğiniz üzere Rusya ve ülkelerin büyük bölümü, neredeyse herkes, ateşkes, insani duraklamalar konusunda çağrı yaptı. Zira bu soruna kalıcı çözüm bulmaya yönelik gelecekteki girişimler, sadece bu tür duraklamalar temelinde inşa edilebilir" dedi.'SSCB'nin kısıtlamalarını kaldırmadılar, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da iptal edilmeyecek'Rusya'ya yaptırımların, 1970'li yıllarda SSCB'ye getirilen kısıtlamalarda olduğu gibi iptal edilmeyeceğini söyleyen Peskov, "Biz, bu gerçeklikte uzun süre yaşayacağız. Daima demiyorum ancak bizim gelecek modellemelerimizde 2030'lu yıllar tamamen farklı görünüyor" dedi.Bu şartlar altında Rusya'nın teknolojik egemenliğine bakışlarını anlatan Peskov, bu alanda bir tecrit beklemediklerinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, "Dost ülkelerden uluslararası ekiplerle hemen start-up'lar kurmak, bir sonraki siyasi döngüde projelerin geliştirilmesi açısından iyi bir görev olacak. Zira teknolojik egemenlik hedefi, hem Rusya hem de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brezilya, Güney Afrika, Etiyopya, Arjantin için aynı derecede önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın teknolojik egemenlik modeli tanıtılacak'Önümüzdeki aylarda Rusya'nın teknolojik egemenlik modelinin tanıtılacağını anlatan Peskov, "Bu model, enerji kaynakları, yeni endüstriler kurma teknolojileri, iletişim, lojistik, İHA'lar gibi öncelikli gelişim alanlarının yanı sıra gezegendeki iklim değişikliğine uyum sağlama yöntemlerini, vb. içerecek" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/canli--israil-sonunda-onayladi-ablukanin-47-gununde-gazzede-ateskes-karari-1077657442.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, rusya, katar, kremlin, dmitriy peskov
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, rusya, katar, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin'den İsrail-Hamas anlaşmasına ilişkin ilk açıklama
12:40 22.11.2023 (güncellendi: 13:26 22.11.2023)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirterek bunun son dönemde Gazze Şeridi'nden gelen ilk güzel haber olduğuna dikkat çekti.
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes ve rehine takası hakkında açıklama yapan Peskov, anlaşmanın Kremlin'de olumlu karşılandığını söyledi.
Anlaşmanın son dönemde Gazze Şeridi'nden gelen ilk güzel haber
olduğunu kaydeden Peskov, "Bildiğiniz üzere Rusya ve ülkelerin büyük bölümü, neredeyse herkes, ateşkes, insani duraklamalar konusunda çağrı yaptı. Zira bu soruna kalıcı çözüm bulmaya yönelik gelecekteki girişimler, sadece bu tür duraklamalar temelinde inşa edilebilir
" dedi.
'SSCB'nin kısıtlamalarını kaldırmadılar, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da iptal edilmeyecek'
Rusya'ya yaptırımların, 1970'li yıllarda SSCB'ye getirilen kısıtlamalarda olduğu gibi iptal edilmeyeceğini söyleyen Peskov, "Biz, bu gerçeklikte uzun süre yaşayacağız. Daima demiyorum ancak bizim gelecek modellemelerimizde 2030'lu yıllar tamamen farklı görünüyor" dedi.
Bu şartlar altında Rusya'nın teknolojik egemenliğine bakışlarını anlatan Peskov, bu alanda bir tecrit beklemediklerinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, "Dost ülkelerden uluslararası ekiplerle hemen start-up'lar kurmak, bir sonraki siyasi döngüde projelerin geliştirilmesi açısından iyi bir görev olacak. Zira teknolojik egemenlik hedefi, hem Rusya hem de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brezilya, Güney Afrika, Etiyopya, Arjantin için aynı derecede önem arz ediyor
" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın teknolojik egemenlik modeli tanıtılacak'
Önümüzdeki aylarda Rusya'nın teknolojik egemenlik modelinin tanıtılacağını anlatan Peskov, "Bu model, enerji kaynakları, yeni endüstriler kurma teknolojileri, iletişim, lojistik, İHA'lar gibi öncelikli gelişim alanlarının yanı sıra gezegendeki iklim değişikliğine uyum sağlama yöntemlerini, vb. içerecek" diye ekledi.