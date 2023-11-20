https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-arjantinde-devlet-baskanligi-secimini-kazanan-mileiyi-tebrik-etti-1077589118.html

Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti

Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei’yi tebrik ederek, Moskova’nın Buenos Aires ile stratejik... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T17:21+0300

2023-11-20T17:21+0300

2023-11-20T17:21+0300

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Kremlin’de yayınlanan kutlama telgrafına göre Rusya lideri Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti, Moskova’nın Buenos Aires ile stratejik ortaklığın ve yapıcı diyaloğun ileride de geliştirilmesini umduğunu belirtti.Telgraf metninde, “Devlet başkanlığına seçilmiş olmanız dolayısıyla sizleri tebrik ederim. Rusya-Arjantin ilişkileri dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanıyor. Buenos Aires ile çok çeşitli alanlardaki stratejik ortaklığımızın, ayrıca güncel uluslararası konularda yapıcı diyalogun daha da geliştirilmesini umuyoruz” ifadelerine yer verildi.Bununla birlikte Putin, Milei'ye devletin başındaki görevinde başarılar, ayrıca sağlık ve refah dileklerini iletti.Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, Arjantin’de devlet başkanlığı seçimlerini ciddi bir oy oranı ile kazanmıştı. Aşırı sağ görüşlü Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Fernandez'den devralacak.

https://sputniknews.com.tr/20231120/arjantinde-secimi-kazanan-mileiden-ilk-aciklama-ozgur-dunyanin-ulkeleriyle-isbirligi-yapacagiz-1077580804.html

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