https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-arjantinde-devlet-baskanligi-secimini-kazanan-mileiyi-tebrik-etti-1077589118.html
Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti
Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei’yi tebrik ederek, Moskova’nın Buenos Aires ile stratejik... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T17:21+0300
2023-11-20T17:21+0300
2023-11-20T17:21+0300
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Kremlin’de yayınlanan kutlama telgrafına göre Rusya lideri Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti, Moskova’nın Buenos Aires ile stratejik ortaklığın ve yapıcı diyaloğun ileride de geliştirilmesini umduğunu belirtti.Telgraf metninde, “Devlet başkanlığına seçilmiş olmanız dolayısıyla sizleri tebrik ederim. Rusya-Arjantin ilişkileri dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanıyor. Buenos Aires ile çok çeşitli alanlardaki stratejik ortaklığımızın, ayrıca güncel uluslararası konularda yapıcı diyalogun daha da geliştirilmesini umuyoruz” ifadelerine yer verildi.Bununla birlikte Putin, Milei'ye devletin başındaki görevinde başarılar, ayrıca sağlık ve refah dileklerini iletti.Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, Arjantin’de devlet başkanlığı seçimlerini ciddi bir oy oranı ile kazanmıştı. Aşırı sağ görüşlü Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Fernandez'den devralacak.
https://sputniknews.com.tr/20231120/arjantinde-secimi-kazanan-mileiden-ilk-aciklama-ozgur-dunyanin-ulkeleriyle-isbirligi-yapacagiz-1077580804.html
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arjantin, rusya, vladimir putin, brics, latin amerika
arjantin, rusya, vladimir putin, brics, latin amerika
Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei’yi tebrik ederek, Moskova’nın Buenos Aires ile stratejik ortaklığın ve yapıcı diyaloğun geliştirilmesini umduğunu ifade etti.
Kremlin’de yayınlanan kutlama telgrafına göre Rusya lideri Putin, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei’yi tebrik etti
, Moskova’nın Buenos Aires ile stratejik ortaklığın ve yapıcı diyaloğun ileride de geliştirilmesini umduğunu belirtti.
Telgraf metninde, “Devlet başkanlığına seçilmiş olmanız dolayısıyla sizleri tebrik ederim. Rusya-Arjantin ilişkileri dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanıyor. Buenos Aires ile çok çeşitli alanlardaki stratejik ortaklığımızın, ayrıca güncel uluslararası konularda yapıcı diyalogun daha da geliştirilmesini umuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bununla birlikte Putin, Milei'ye devletin başındaki görevinde başarılar, ayrıca sağlık ve refah dileklerini iletti.
Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, Arjantin’de devlet başkanlığı seçimlerini ciddi bir oy oranı ile kazanmıştı. Aşırı sağ görüşlü Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Fernandez'den devralacak.