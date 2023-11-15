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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/scholzdan-erdogani-kizdiracak-sozler-israili-suclamasi-absurt-1077407162.html
Scholz’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: İsrail’i suçlaması absürt
Scholz’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: İsrail’i suçlaması absürt
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T08:54+0300
2023-11-15T08:54+0300
israil- filistin çatışması
almanya
olaf scholz
türkiye
recep tayyip erdoğan
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
hamas
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‘İsrail’in yanındayız’Erdoğan’ın 16 Kasım’da planladığı Almanya ziyareti öncesi Türkiye’nin Gazze diplomasisi ve Avrupa Birliği (AB) ile mevcut ilişkilerini gazetecilere değerlendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas’ın terör örgütü olduğunu ve İsrail’in kendisini Hamas'a karşı savunma ve Gazze'de Hamas savaşçısı olarak faaliyet gösterenlere saldırma hakkı bulunduğunu savunan Scholz, “Hamas'a toparlanması, silah toplaması ve İsrail'e saldırması için yeniden bir şans verilmesi gibi bir durumun ortaya çıkması kabul edilemez. Bu nedenle bu konuda netiz ve İsrail'in yanındayız” dedi.İsrail’in bir demokrasi olduğunu ileri süren Scholz, “Bunun da net bir şekilde söylenmesi lazım ve bu konuda da şüphe yok. Her konuşmamızda ve her fırsatta, olaylara bakış açımızın bu olduğunu vurgulayacağız. (İsrail) İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olduğunu hisseden ve bu doğrultuda hareket eden bir ülke. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar absürttür ve bu konuda hiçbir şüpheye yer yoktur” şeklinde konuştu.‘Türkiye çok fazla sayıda mülteci kabul etti ve biz de bunun böyle kalabilmesini destekliyoruz’AB ile Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soruya da Scholz, AB’nin bu konuyu müzakere ettiğini ve bu görüşmeleri yoğun bir şekilde takip ettiklerini dile getirdi.Scholz, burada dikkate alınması gereken çeşitli yönlerin bulunduğunu belirterek, “Bunlardan biri de Türkiye'nin kabul ettiği çok sayıda mülteci konusudur. Bu unutulmamalı. Türkiye çok fazla sayıda mülteciyi kendi ülkesine kabul etti ve biz de bunun böyle kalabilmesi için onlara destek oluyoruz. Elbette bu sayede Avrupa ülkelerine göç olmaması umuduyla” değerlendirmesinde bulundu.Scholz, bundan dolayı AB ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının devam etmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.Basın toplantısında söz alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Yunan hükümetinin yasa dışı göçün engellenmesi konusunda Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirmek istediğini ve AB'nin bu krizin yükünü taşıyan ülkelere yönelik mali yardımı artırması gerektiğini söyledi.Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yeni mülteci akınları riskine işaret eden Miçotakis, "Yunanistan gibi AB'nin dış sınırlarında yer alan ülkelerin yeni göç sorunlarıyla karşılaşması çok muhtemeldir. Ancak kimin Avrupa'ya getirileceğine insan kaçakçıları karar vermemeli" dedi.‘Nihai çözüm de ancak iki devletli çözümle mümkün olabilir’İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Miçotakis, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini ancak bunu yaparken de uluslararası insani hukukun temel ilkelerine uyulmasının önemli olduğunu vurguladı.Barış arayışları konusundaki tüm girişimleri desteklediklerini kaydeden Miçotakis, "Siyasi çözüm olmadan nihai çözüm olamaz. Nihai çözüm de ancak iki devletli çözümle mümkün olabilir" ifadesini kullandı.Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas hakkındaki açıklamalarına katılmadığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/cumhurbaskani-erdogandan-gazze-diplomasisi-almanyadan-avrupa-ulkelerine-seslenecek-1077332066.html
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Scholz’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: İsrail’i suçlaması absürt

08:54 15.11.2023
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik suçlamalarının saçma olduğunu vurgularken, Tel Aviv'in uluslararası normlara ve insan haklarına saygı duyduğunu iddia etti.

‘İsrail’in yanındayız’

Erdoğan’ın 16 Kasım’da planladığı Almanya ziyareti öncesi Türkiye’nin Gazze diplomasisi ve Avrupa Birliği (AB) ile mevcut ilişkilerini gazetecilere değerlendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas’ın terör örgütü olduğunu ve İsrail’in kendisini Hamas'a karşı savunma ve Gazze'de Hamas savaşçısı olarak faaliyet gösterenlere saldırma hakkı bulunduğunu savunan Scholz, “Hamas'a toparlanması, silah toplaması ve İsrail'e saldırması için yeniden bir şans verilmesi gibi bir durumun ortaya çıkması kabul edilemez. Bu nedenle bu konuda netiz ve İsrail'in yanındayız” dedi.
İsrail’in bir demokrasi olduğunu ileri süren Scholz, “Bunun da net bir şekilde söylenmesi lazım ve bu konuda da şüphe yok. Her konuşmamızda ve her fırsatta, olaylara bakış açımızın bu olduğunu vurgulayacağız. (İsrail) İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olduğunu hisseden ve bu doğrultuda hareket eden bir ülke. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar absürttür ve bu konuda hiçbir şüpheye yer yoktur” şeklinde konuştu.

‘Türkiye çok fazla sayıda mülteci kabul etti ve biz de bunun böyle kalabilmesini destekliyoruz’

AB ile Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soruya da Scholz, AB’nin bu konuyu müzakere ettiğini ve bu görüşmeleri yoğun bir şekilde takip ettiklerini dile getirdi.
Scholz, burada dikkate alınması gereken çeşitli yönlerin bulunduğunu belirterek, “Bunlardan biri de Türkiye'nin kabul ettiği çok sayıda mülteci konusudur. Bu unutulmamalı. Türkiye çok fazla sayıda mülteciyi kendi ülkesine kabul etti ve biz de bunun böyle kalabilmesi için onlara destek oluyoruz. Elbette bu sayede Avrupa ülkelerine göç olmaması umuduyla” değerlendirmesinde bulundu.
Scholz, bundan dolayı AB ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının devam etmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Basın toplantısında söz alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Yunan hükümetinin yasa dışı göçün engellenmesi konusunda Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirmek istediğini ve AB'nin bu krizin yükünü taşıyan ülkelere yönelik mali yardımı artırması gerektiğini söyledi.
Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yeni mülteci akınları riskine işaret eden Miçotakis, "Yunanistan gibi AB'nin dış sınırlarında yer alan ülkelerin yeni göç sorunlarıyla karşılaşması çok muhtemeldir. Ancak kimin Avrupa'ya getirileceğine insan kaçakçıları karar vermemeli" dedi.

‘Nihai çözüm de ancak iki devletli çözümle mümkün olabilir’

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Miçotakis, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini ancak bunu yaparken de uluslararası insani hukukun temel ilkelerine uyulmasının önemli olduğunu vurguladı.
Barış arayışları konusundaki tüm girişimleri desteklediklerini kaydeden Miçotakis, "Siyasi çözüm olmadan nihai çözüm olamaz. Nihai çözüm de ancak iki devletli çözümle mümkün olabilir" ifadesini kullandı.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas hakkındaki açıklamalarına katılmadığını sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türk Devri temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecek
13 Kasım, 11:18
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