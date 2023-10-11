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Erdoğan: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlar
Erdoğan: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlar
Erdoğan İsrail Filistin çatışmasına yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan "İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, ittifak
recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, ittifak

Erdoğan: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlar

12:17 11.10.2023 (güncellendi: 13:11 11.10.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Erdoğan İsrail Filistin çatışmasına yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan "İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Gazi meclisimize hürmetsizlik ediyorlar.
Kimse hiçbir partiye tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde değil.
Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.
Sizlerin şehir şehir dolaştığınızı biliyorum.
Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, iç mücadeleye dönük, çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın, bunlar hep böyleydi. Sadece iyi tiyatro oyuncusu oldukları için farklı bir söylemleri vardı.
Bunların belediyeciliğinde sadece belediye asansörlerine kimin bineceği vardı.
Tek parti faşizmi temsilcilerinin hali yeni değil. Çeyrek asır millete sandık koymayan, milletin tercihi ile gelen başbakanı asan bir zihniyetten söz ediyoruz.
Önümüzdeki seçimlerde sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz.
Önce ben diyenin karşımızdakilerden farkı kalmaz.
Mevcut belediyelerimizi daha güçlü bir şekilde elde tutarken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak yok.
Son dönemde insanımızın canını en sıkan konu hayat pahalılığı. Enflasyondaki yüksek oranda artışlar tüm dünyanın sorunu. Enflasyonun yol açtıklarının üstesinden geleceğiz.
Sadece belirsizlik ortamını fırsat bilip 3 kuruş fazla kazanmak için kötülük edenler kendi geleceğini sabote ediyor.
Milletimden fırsatçılara hak ettikleri cevabı, gerektiğinde malını satın almayarak, ahlaksızlığı ifşa ederek vermesini istiyorum. Aldığımız terbilerin etkisini görüyoruz yavaş yavaş. emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıyı hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemeyi kararlaştırdık. Hem çalışanların hem de emeklilerin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeyi yılbaşında yapacağız.
Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz.
Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz. İsrail'de sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz, aynı şekilde Gazze'deki masumların sürekli bombardımana maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz.
Gazze’ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail’i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir.
İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.
Bir şehrin suyunu elektriğini keserek, insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmasını engelleyerek yürütülen çatışma savaş değil katliamdır.
Dün gece Putin ve Guterres ile görüştüm. Çatışmanın önünün kesilmesi için gereken desteği verme hususunda anlaştık.
Ne Gazze'de, ne İsrail'de, ne Suriye'de, ne Ukrayna'da artık çocuklar siviller ölmesin, daha fazla kan akmasın istiyoruz.
Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.
İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır.
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