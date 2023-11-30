https://sputniknews.com.tr/20231130/cin-lideri-si-filistin-halkinin-yasam-hakki-derhal-hayata-gecirilmeli-1077950508.html

Çin lideri Şi: Filistin halkının yaşam hakkı derhal hayata geçirilmeli

Çin lideri Şi: Filistin halkının yaşam hakkı derhal hayata geçirilmeli

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin halkının yaşam ve devlet kurma hakkının en kısa sürede hayata geçirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T15:40+0300

2023-11-30T15:40+0300

2023-11-30T15:40+0300

israil- filistin çatışması

çin

çin halk cumhuriyeti

çin devlet başkanı şi cinping

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Şi, "Filistin-İsrail barış müzakereleri mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmalı ve Filistin halkının devlet olma, hayatta kalma ve geri dönme hakları mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmelidir" dedi.Şi, Filistin-İsrail çatışmasındaki kısır döngüden çıkarılan acı dersin sürdürülebilir güvenliğin ancak ortak güvenlik konseptine bağlı kalınarak sağlanabileceğini ortaya koyduğunu da vurguladı.Dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, en kısa sürede İsrail-Filistin konulu uluslararası konferans yapılması ve BM'nin iki devlet kurulmasını öngören kararını uygulamaya ilişkin bir plan hazırlanması yönünde çağrı yapmıştı.Çin'in İsrail-Filistin çatışması hakkında net bir tutuma sahip olduğunu belirten Vang, "Birincisi, savaşın yeniden kızışmasına hiçbir halükarda izin verilmemeli. Tam ateşkes sağlanmalı, daha büyük insani felaketten kaçınılmalı ve tüm rehineler serbest bırakılmalı" ifadelerini kullanmıştı.Bununla beraber Vang, tüm insani kargoların Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde girmesine izin verilmesi ve bunun için de daha büyük sınır kapıları kurulması gerektiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/bmgknin-filistin-israil-meselesiyle-ilgili-toplantisindan-ne-gibi-sonuclar-beklenebilir-1077918894.html

çin

çin halk cumhuriyeti

israil

gazze

gazze şeridi

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