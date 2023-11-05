https://sputniknews.com.tr/20231105/rusya-gazzeye-60-ton-insani-yardim-ulastiracak-1077089579.html

Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştıracak

Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştıracak

Daha önce bölgeye yaklaşık 55 bin tonluk insani yardım ulaştıran Rusya, İsrail'in ablukası nedeniyle zor durumdaki Gazze halkı için yeni insani yardım gönderme... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T12:48+0300

2023-11-05T12:48+0300

2023-11-05T12:48+0300

israil- filistin çatışması

rusya

gazze

gazze şeridi

rusya acil durum bakanlığı

filistin

israil-filistin

israil

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Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne gönderilmesi amacıyla, içerisinde gıda ve sağlık ve kişisel hijyen ürünlerinin de bulunduğu 60 tonluk yeni insani yardıma hazırlandığını bildirdi.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki özel nakliye uçağının, aralarında gıda ve kişisel hijyen ürünlerinin de bulunduğu 60 ton insani kargoyu Gazze Şeridi halkına ulaştıracağı aktarıldı.Mesajda, “Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki özel uçak, Gazze Şeridi halkına 60 ton insani yardım malzemesi ulaştıracak. Gönderilecek yardımlar, yiyecek, yatak, battaniye, yastık ve kişisel hijyen ürünlerinden oluşmaktadır” ifadelerine yer verildi.İnsani yardım kargosunun Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edileceği ifade edildi.3 Kasım’da Rusya’nın Gazze sakinlerine gönderdiği gıda ve ilaç ürünlerini taşıyan yardım uçağının Mısır'ın Kuzey Sina ilindeki El Ariş şehrinin havalimanına indiği belirtilmişti.Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığı, 2 uçakla Gazze Şeridi sakinlerine 28 tonluk insani yardım gönderdiğini duyurmuştu.Rusya en son 19 Ekim'de bölgeye gıda da dahil olmak üzere 27 tonluk insani yardım göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesmis-milletler-gazze-ve-bati-seriadaki-ihtiyacin-12-milyar-dolar-oldugu-tahmin-ediliyor-1077031288.html

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gazze

gazze şeridi

filistin

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rusya, gazze, gazze şeridi, rusya acil durum bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil