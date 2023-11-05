https://sputniknews.com.tr/20231105/rusya-gazzeye-60-ton-insani-yardim-ulastiracak-1077089579.html
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştıracak
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştıracak
Daha önce bölgeye yaklaşık 55 bin tonluk insani yardım ulaştıran Rusya, İsrail'in ablukası nedeniyle zor durumdaki Gazze halkı için yeni insani yardım gönderme... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T12:48+0300
2023-11-05T12:48+0300
2023-11-05T12:48+0300
israil- filistin çatışması
rusya
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gazze şeridi
rusya acil durum bakanlığı
filistin
israil-filistin
israil
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Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne gönderilmesi amacıyla, içerisinde gıda ve sağlık ve kişisel hijyen ürünlerinin de bulunduğu 60 tonluk yeni insani yardıma hazırlandığını bildirdi.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki özel nakliye uçağının, aralarında gıda ve kişisel hijyen ürünlerinin de bulunduğu 60 ton insani kargoyu Gazze Şeridi halkına ulaştıracağı aktarıldı.Mesajda, “Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki özel uçak, Gazze Şeridi halkına 60 ton insani yardım malzemesi ulaştıracak. Gönderilecek yardımlar, yiyecek, yatak, battaniye, yastık ve kişisel hijyen ürünlerinden oluşmaktadır” ifadelerine yer verildi.İnsani yardım kargosunun Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edileceği ifade edildi.3 Kasım’da Rusya’nın Gazze sakinlerine gönderdiği gıda ve ilaç ürünlerini taşıyan yardım uçağının Mısır'ın Kuzey Sina ilindeki El Ariş şehrinin havalimanına indiği belirtilmişti.Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığı, 2 uçakla Gazze Şeridi sakinlerine 28 tonluk insani yardım gönderdiğini duyurmuştu.Rusya en son 19 Ekim'de bölgeye gıda da dahil olmak üzere 27 tonluk insani yardım göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesmis-milletler-gazze-ve-bati-seriadaki-ihtiyacin-12-milyar-dolar-oldugu-tahmin-ediliyor-1077031288.html
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rusya, gazze, gazze şeridi, rusya acil durum bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil
rusya, gazze, gazze şeridi, rusya acil durum bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştıracak
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Daha önce bölgeye yaklaşık 55 bin tonluk insani yardım ulaştıran Rusya, İsrail'in ablukası nedeniyle zor durumdaki Gazze halkı için yeni insani yardım gönderme kararı aldı.
Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne gönderilmesi amacıyla, içerisinde gıda ve sağlık ve kişisel hijyen ürünlerinin de bulunduğu 60 tonluk yeni insani yardıma hazırlandığını bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki özel nakliye uçağının, aralarında gıda ve kişisel hijyen ürünlerinin de bulunduğu 60 ton insani kargoyu Gazze Şeridi halkına ulaştıracağı aktarıldı.
Mesajda, “Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki özel uçak, Gazze Şeridi halkına 60 ton insani yardım malzemesi ulaştıracak. Gönderilecek yardımlar, yiyecek, yatak, battaniye, yastık ve kişisel hijyen ürünlerinden oluşmaktadır” ifadelerine yer verildi.
İnsani yardım kargosunun Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edileceği ifade edildi.
3 Kasım’da Rusya’nın Gazze sakinlerine gönderdiği gıda ve ilaç ürünlerini taşıyan yardım uçağının Mısır'ın
Kuzey Sina ilindeki El Ariş şehrinin havalimanına indiği belirtilmişti.
Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığı, 2 uçakla Gazze Şeridi sakinlerine 28 tonluk insani yardım gönderdiğini duyurmuştu.
Rusya en son 19 Ekim'de bölgeye gıda da dahil olmak üzere 27 tonluk insani yardım göndermişti.