https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesmis-milletler-gazze-ve-bati-seriadaki-ihtiyacin-12-milyar-dolar-oldugu-tahmin-ediliyor-1077031288.html
Birleşmiş Milletler: Gazze ve Batı Şeria'da insani yardımlar için 1.2 milyar dolar gerekiyor
Birleşmiş Milletler: Gazze ve Batı Şeria'da insani yardımlar için 1.2 milyar dolar gerekiyor
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Gazze ve Batı Şeria'da ihtiyaçların karşılanması için 1.2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:44+0300
2023-11-03T19:44+0300
2023-11-03T19:45+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
birleşmiş milletler (bm)
ocha
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA) yaptığı açıklamada Gazze ve Batı Şeria'daki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasının maliyetinin 1.2 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "2.7 milyon insanın, yani Gazze'nin tüm nüfusunun ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 500.000 kişinin, ihtiyaçlarını karşılamanın maliyetinin 1.2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor" dedi.Yapılan açıklamada bu miktarın yıl sonuna kadar Gazze ve Batı Şeria'nın bir bölümündeki insani ihtiyaçları karşılayacağı belirtildi.OCHA, 12 Ekim'de yaklaşık 1.3 milyon kişiye destek için 294 milyon dolar yardım çağrısında bulunmuştu.Laerke, "Durum o tarihten bu yana giderek daha da vahim bir hal aldı" cümlesinin altını çizdi.OCHA gıda, su, sağlık hizmetleri, barınma, hijyen ve diğer acil önceliklere duyulan ihtiyacı dile getirdi. Laerke açıklamasında, "Bağışçıları müdahale için derhal kaynak sağlamaya çağırıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/birlesmis-milletler-isralliler-bati-seriada-filistinleri-yerinden-ediyor-1076971716.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, birleşmiş milletler (bm), ocha, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
Birleşmiş Milletler: Gazze ve Batı Şeria'da insani yardımlar için 1.2 milyar dolar gerekiyor
19:44 03.11.2023 (güncellendi: 19:45 03.11.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Gazze ve Batı Şeria'da ihtiyaçların karşılanması için 1.2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA) yaptığı açıklamada Gazze ve Batı Şeria'daki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasının maliyetinin 1.2 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "2.7 milyon insanın, yani Gazze'nin tüm nüfusunun ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 500.000 kişinin, ihtiyaçlarını karşılamanın maliyetinin 1.2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor" dedi.
Yapılan açıklamada bu miktarın yıl sonuna kadar Gazze ve Batı Şeria'nın bir bölümündeki insani ihtiyaçları karşılayacağı belirtildi.OCHA, 12 Ekim'de yaklaşık 1.3 milyon kişiye destek için 294 milyon dolar yardım çağrısında bulunmuştu.
Laerke, "Durum o tarihten bu yana giderek daha da vahim bir hal aldı" cümlesinin altını çizdi.
OCHA gıda, su, sağlık hizmetleri, barınma, hijyen ve diğer acil önceliklere duyulan ihtiyacı dile getirdi. Laerke açıklamasında, "Bağışçıları müdahale için derhal kaynak sağlamaya çağırıyoruz" dedi.