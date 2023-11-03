https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesmis-milletler-gazze-ve-bati-seriadaki-ihtiyacin-12-milyar-dolar-oldugu-tahmin-ediliyor-1077031288.html

Birleşmiş Milletler: Gazze ve Batı Şeria'da insani yardımlar için 1.2 milyar dolar gerekiyor

Birleşmiş Milletler: Gazze ve Batı Şeria'da insani yardımlar için 1.2 milyar dolar gerekiyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Gazze ve Batı Şeria'da ihtiyaçların karşılanması için 1.2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T19:44+0300

2023-11-03T19:44+0300

2023-11-03T19:45+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

birleşmiş milletler (bm)

ocha

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074337020_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a17be7f339484e542bb22bbd8b4c881a.png

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA) yaptığı açıklamada Gazze ve Batı Şeria'daki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasının maliyetinin 1.2 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "2.7 milyon insanın, yani Gazze'nin tüm nüfusunun ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 500.000 kişinin, ihtiyaçlarını karşılamanın maliyetinin 1.2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor" dedi.Yapılan açıklamada bu miktarın yıl sonuna kadar Gazze ve Batı Şeria'nın bir bölümündeki insani ihtiyaçları karşılayacağı belirtildi.OCHA, 12 Ekim'de yaklaşık 1.3 milyon kişiye destek için 294 milyon dolar yardım çağrısında bulunmuştu.Laerke, "Durum o tarihten bu yana giderek daha da vahim bir hal aldı" cümlesinin altını çizdi.OCHA gıda, su, sağlık hizmetleri, barınma, hijyen ve diğer acil önceliklere duyulan ihtiyacı dile getirdi. Laerke açıklamasında, "Bağışçıları müdahale için derhal kaynak sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/birlesmis-milletler-isralliler-bati-seriada-filistinleri-yerinden-ediyor-1076971716.html

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, birleşmiş milletler (bm), ocha, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)