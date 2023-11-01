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Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/birlesmis-milletler-isralliler-bati-seriada-filistinleri-yerinden-ediyor-1076971716.html
Birleşmiş Milletler: İsrailliler Batı Şeria'da Filistinleri yerinden ediyor
Birleşmiş Milletler: İsrailliler Batı Şeria'da Filistinleri yerinden ediyor
BM'nin İnsani Yardım Ofisi, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sınır dışı ettiğini açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:21+0300
2023-11-01T17:29+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
bm insani işler koordinasyon ofisi
batı şeria
batı şeria duvarı
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
zorla yerinden etme
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BM İnsani Yardım Ofisi tarafından yayımlanan raporda silahlı İsrailli yerleşimcilerin, ayrılmamaları halinde Filistinlileri öldürmekle tehdit etmesinden sonra, Batı Şeria'nın güneyindeki Khirbat Zanuta'da yarısı çocuk olmak üzere toplam 141 kişiden oluşan 24 Filistinli hane yerinden edildi.Raporda ayrıca 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki 15 çoban topluluğundan 313'ü çocuk olmak üzere 828 kişiden oluşan en az 98 hanenin yerleşimcinin şiddet ve artan kısıtlamalar nedeniyle yerinden edildiği belirtildi.İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin arttığı belirtilen raporda 2023 yılında günde ortalama 3 olan şiddet kaydının şu anda günde 7 olduğunun altı çizildi.Raporda şu cümleler dikkat çekti:'Filistinlileri korkutmak için ateşli silahlar kullanılıyor'Raporda 12 Ekim'de, 51 kişiden oluşan sekiz hanenin, yerleşimcilerin silah zoruyla kendilerini öldüreceklerini ve gece çadırlarını ateşe vereceklerini söyleyerek tehdit etmelerinin ardından Nablus'taki çoban topluluğundan çıkarıldığı belirtildi. Raporda açıklamasına yer verilen ve aile üyelerinden biri olan 52 yaşındaki Ebu İsmail, "Çocuklarımı korumak için her şeyi geride bırakmaktan başka çarem yoktu" açıklamasında bulundu.Raporda yine şu cümlelere yer verildi: Raporda yer alan şu cümlenin ise altı çizildi:'Yerleşimci kaynaklı yerinden edilme 7 Ekim'den öncesine dayanıyor'Söz konusu raporda İsrailli yerleşimci kaynaklı yerinde edilme hadiselerinin 7 Ekim'den önce başlamadığı belirtilirken bu tarihten sonra daha daha yoğunlaştığı ve kalanların yüksek risk altında olduğu vurgulandı.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Eylül ayına ilişkin yayımladığı verilerde, yerleşimci şiddetini ve yerleşimciler tarafından otlaklara erişimin engellenmesini birincil neden olarak göstererek, 28 topluluktan bin 105 kişinin (nüfuslarının yaklaşık yüzde 12'si) 2022'den bu yana ikamet ettikleri bölgelerden yerlerinden edildiğini açıkladı.Son rakamlarla birlikte, 2022'den bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle yerinden edilen toplam insan sayısı bin 933'e ulaştığı belirtilirken Ekim ayı başında -mevcut çatışmadan önce- Masafer Yatta'dan 84 kişiden oluşan 13 ailenin yerinden edildiğini bildirmiştir. Bu kişiler taşınmalarının birincil nedeni olarak İsrail güçleri tarafından uygulanan artan hareket kısıtlamalarını göstermiş ve ayrıca, İsrail makamları tarafından gerçekleştirilen ev yıkımları 2022 yılında bin 32 Filistinliyi ve 2023 yılında şu ana kadar bin 352 Filistinliyi daha yerinden etmiştir.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-ve-israilin-gazze-plani-sizdi-bolgede-cok-uluslu-guc-konuslandirilabilir-1076959964.html
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birleşmiş milletler (bm), bm insani işler koordinasyon ofisi, batı şeria, batı şeria duvarı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, zorla yerinden etme, yahudi yerleşimciler
birleşmiş milletler (bm), bm insani işler koordinasyon ofisi, batı şeria, batı şeria duvarı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, zorla yerinden etme, yahudi yerleşimciler

Birleşmiş Milletler: İsrailliler Batı Şeria'da Filistinleri yerinden ediyor

17:21 01.11.2023 (güncellendi: 17:29 01.11.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze İsrail saldırı bomba Filistin
Gazze İsrail saldırı bomba Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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BM'nin İnsani Yardım Ofisi, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sınır dışı ettiğini açıkladı.
BM İnsani Yardım Ofisi tarafından yayımlanan raporda silahlı İsrailli yerleşimcilerin, ayrılmamaları halinde Filistinlileri öldürmekle tehdit etmesinden sonra, Batı Şeria'nın güneyindeki Khirbat Zanuta'da yarısı çocuk olmak üzere toplam 141 kişiden oluşan 24 Filistinli hane yerinden edildi.
Raporda ayrıca 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki 15 çoban topluluğundan 313'ü çocuk olmak üzere 828 kişiden oluşan en az 98 hanenin yerleşimcinin şiddet ve artan kısıtlamalar nedeniyle yerinden edildiği belirtildi.
İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin arttığı belirtilen raporda 2023 yılında günde ortalama 3 olan şiddet kaydının şu anda günde 7 olduğunun altı çizildi.
Raporda şu cümleler dikkat çekti:

7 Ekim'den bu yana, genellikle İsrail makamları tarafından uygulanan erişim kısıtlamaları, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria genelinde yoğunlaşmıştır. Bunlar özellikle İsrail yerleşimlerine yakın bölgelerde ve İsrail'in Batı Şeria'daki 712 kilometre uzunluğundaki duvar tarafından izole edilen Filistin bölgesi olan Seam Bölgesi'nde şiddetlidir.

Yerleşimciler Filistinli topluluklara erişim yollarını kapatarak hareket kısıtlamaları getirmiştir. Bu tür önlemler Filistinlilerin temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişimini sınırladı. Bazı durumlarda, yerleşimciler çoban topluluklarının güvendiği su kaynaklarına da zarar vererek onları temel bir insani ihtiyaçtan mahrum bırakmıştır.

'Filistinlileri korkutmak için ateşli silahlar kullanılıyor'

Raporda 12 Ekim'de, 51 kişiden oluşan sekiz hanenin, yerleşimcilerin silah zoruyla kendilerini öldüreceklerini ve gece çadırlarını ateşe vereceklerini söyleyerek tehdit etmelerinin ardından Nablus'taki çoban topluluğundan çıkarıldığı belirtildi.
Raporda açıklamasına yer verilen ve aile üyelerinden biri olan 52 yaşındaki Ebu İsmail, "Çocuklarımı korumak için her şeyi geride bırakmaktan başka çarem yoktu" açıklamasında bulundu.
Raporda yine şu cümlelere yer verildi:
Yerleşimcilerle ilgili olarak 7 Ekim'den bu yana meydana gelen her üç olaydan birinde İsrailli yerleşimciler Filistinlileri tehdit etmek için ateş açmak da dahil olmak üzere ateşli silah kullandı. Vakaların neredeyse yarısında İsrail güçleri saldırganlara eşlik etti veya aktif olarak destek verdi. Son olayların çoğunu İsrail güçleri ile Filistinliler arasında üç Filistinlinin öldüğü ve düzinelerce Filistinlinin ise yaralandığı çatışmalar takip etti. Ekim ayı sonu itibariyle sekiz Filistinli doğrudan yerleşimciler tarafından öldürüldü. Ekim ayı sonu itibariyle 24 konut, tarım için kullanılan 40 yapı, 67 araç ve 400'den fazla ağaç ve fidan hasar gördü ya da yıkıldı.
Raporda yer alan şu cümlenin ise altı çizildi:

Yerleşimler uluslararası insancıl hukuka göre yasa dışıdır ve İsrailli yerleşimcilerin şiddetiyle birleştiğinde, uzun yıllar boyunca Filistinliler arasında risklerin artmasına ve insani ihtiyaçların artmasına neden olmuştur.

'Yerleşimci kaynaklı yerinden edilme 7 Ekim'den öncesine dayanıyor'

Söz konusu raporda İsrailli yerleşimci kaynaklı yerinde edilme hadiselerinin 7 Ekim'den önce başlamadığı belirtilirken bu tarihten sonra daha daha yoğunlaştığı ve kalanların yüksek risk altında olduğu vurgulandı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Eylül ayına ilişkin yayımladığı verilerde, yerleşimci şiddetini ve yerleşimciler tarafından otlaklara erişimin engellenmesini birincil neden olarak göstererek, 28 topluluktan bin 105 kişinin (nüfuslarının yaklaşık yüzde 12'si) 2022'den bu yana ikamet ettikleri bölgelerden yerlerinden edildiğini açıkladı.
Son rakamlarla birlikte, 2022'den bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle yerinden edilen toplam insan sayısı bin 933'e ulaştığı belirtilirken Ekim ayı başında -mevcut çatışmadan önce- Masafer Yatta'dan 84 kişiden oluşan 13 ailenin yerinden edildiğini bildirmiştir. Bu kişiler taşınmalarının birincil nedeni olarak İsrail güçleri tarafından uygulanan artan hareket kısıtlamalarını göstermiş ve ayrıca, İsrail makamları tarafından gerçekleştirilen ev yıkımları 2022 yılında bin 32 Filistinliyi ve 2023 yılında şu ana kadar bin 352 Filistinliyi daha yerinden etmiştir.
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