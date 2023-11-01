Birleşmiş Milletler: İsrailliler Batı Şeria'da Filistinleri yerinden ediyor

7 Ekim'den bu yana, genellikle İsrail makamları tarafından uygulanan erişim kısıtlamaları, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria genelinde yoğunlaşmıştır. Bunlar özellikle İsrail yerleşimlerine yakın bölgelerde ve İsrail'in Batı Şeria'daki 712 kilometre uzunluğundaki duvar tarafından izole edilen Filistin bölgesi olan Seam Bölgesi'nde şiddetlidir.

Yerleşimciler Filistinli topluluklara erişim yollarını kapatarak hareket kısıtlamaları getirmiştir. Bu tür önlemler Filistinlilerin temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişimini sınırladı. Bazı durumlarda, yerleşimciler çoban topluluklarının güvendiği su kaynaklarına da zarar vererek onları temel bir insani ihtiyaçtan mahrum bırakmıştır.