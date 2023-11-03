https://sputniknews.com.tr/20231103/gazzeye-gida-ve-ilac-tasiyan-rus-ucagi-misira-ulasti-1077043036.html

Gazze’ye gıda ve ilaç taşıyan Rus uçağı Mısır’a ulaştı

Gazze’ye gıda ve ilaç taşıyan Rus uçağı Mısır’a ulaştı

Rusya’nın Gazze sakinlerine gönderdiği gıda ve ilaç ürünlerini taşıyan yardım uçağının Mısır’ın Kuzey Sina ilindeki El Ariş şehrinin havalimanına indiği... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T18:37+0300

2023-11-03T18:37+0300

2023-11-03T18:37+0300

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El Ariş havalimanının güvenlik servisinden resmi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Rus uçağının ulaştırdığı kargonun indirilerek Mısır Kızılhaç’ına ait depolara taşınacağını bildirdi. Gazze Şeridi’ne insani yardımın girişine izin verilir verilmez kargonun Refah sınır kapısına ulaştırılacağı belirtildi.Kaynak, bunun El-Ariş havalimanına bugün yardım ulaştıran üçüncü uçak olduğunu kaydetti. Diğer iki uçağın Kuveyt’ten geldiği belirtildi.Gazze’de savaş başladığı günden bu yana El-Ariş havalimanına yardım getiren toplam uçak sayısının 74’ü bulduğu, bu uçakların toplam 1660 ton yardım taşıdığını dile getiren kaynak, ayrıca Kahire üzerinden getirilen insani yardımın yaklaşık 4 bin 500 ton olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231025/misir-cumhurbaskani-sisi-rehinelerin-serbest-birakilmasi-icin-calisiyoruz-1076732944.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması, israil, israil-filistin, mısır, yardım, refah