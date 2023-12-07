https://sputniknews.com.tr/20231207/gazzede-olenlerin-sayisi-17-bin-177e-yukseldi-1078193671.html

Gazze’de ölenlerin sayısı 17 bin 177’e yükseldi

Gazze’de ölenlerin sayısı 17 bin 177’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden kişi sayısının 17 bin 177’e yükseldiğini belirtti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T17:30+0300

2023-12-07T17:30+0300

2023-12-07T17:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

israil ordusu

israil ordusu (idf)

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Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Savaşın başından bu yana, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 17 bin 177’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattıİsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-ve-suudi-arabistandan-ortak-bildiri-filistin-meselesinde-iki-devletli-kararlar-uygulanmali-1078192909.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf)