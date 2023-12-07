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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/gazzede-olenlerin-sayisi-17-bin-177e-yukseldi-1078193671.html
Gazze’de ölenlerin sayısı 17 bin 177’e yükseldi
Gazze’de ölenlerin sayısı 17 bin 177’e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden kişi sayısının 17 bin 177’e yükseldiğini belirtti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T17:30+0300
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israil- filistin çatışması
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Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Savaşın başından bu yana, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 17 bin 177’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattıİsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-ve-suudi-arabistandan-ortak-bildiri-filistin-meselesinde-iki-devletli-kararlar-uygulanmali-1078192909.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf)

Gazze’de ölenlerin sayısı 17 bin 177’e yükseldi

17:30 07.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDİsrail Gazze saldırı Filistin
İsrail Gazze saldırı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden kişi sayısının 17 bin 177’e yükseldiğini belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Savaşın başından bu yana, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 17 bin 177’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: Filistin meselesinde iki devletli kararlar uygulanmalı
17:21
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