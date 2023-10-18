https://sputniknews.com.tr/20231018/bakan-koca-duyurdu-gazzeye-saglik-hizmeti-vermek-icin-harekete-gecildi-1076455978.html

Bakan Koca duyurdu: Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçildi

Bakan Koca duyurdu: Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirilen saldırı sonrası sağlık hizmeti vermek için Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T08:26+0300

2023-10-18T08:26+0300

2023-10-18T08:33+0300

türkiye

fahrettin koca

filistin

israil-filistin

hastane

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Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti. Uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmeler de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesi’ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.‘Gemi Hastanesi ve Sahra hastaneleri kurmaya hazırız’Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı’na yakın noktalarda Sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız.DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Dr. Tedros'le de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzede-hastane-vurdu-en-az-500-kisi-oldu-tedavi-imkanlarinin-tukenmesine-saatler-kaldi-1076454679.html

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