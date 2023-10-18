https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-gazzedeki-hastaneye-yapilan-saldiriyi-insanlik-disi-olarak-niteledi-1076456899.html

Rusya, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı ‘insanlık dışı’ olarak niteledi

Rusya, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı ‘insanlık dışı’ olarak niteledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik radyosuna yaptığı açıklamada, Moskova’nın Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye düzenlenen saldırıyı ‘suç ve... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T14:22+0300

2023-10-18T14:22+0300

2023-10-18T14:35+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

israil

gazze

gazze şeridi

gazze sağlık bakanlığı

washington dc

londra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076456736_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_c606d5d2437aa081fe1cc3d320d5e0cf.jpg

Orta Doğu'daki gerilimin kazandığı ivmeyi de değerlendiren Zaharova, bölgedeki mevcut durumun kendi başına meydana gelmediğine inanırken, “Her şey Washington ve Londra'dan yönetiliyor” diye ekledi.Zaharova, Ortadoğu'da yaşanan gerilimdeki tırmanışın bölgenin çok ötesine geçtiğini kaydederken, “Hayatını kaybedenlerin sayısı şaşırtıcı; durum bölgenin de çok ötesine geçti. Bu, küresel ölçekte bir insani felakettir” ifadelerini kullandı.‘Hastaneye saldırmadıklarını kanıtlamalılar’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıyla ilgisi olmadığını kanıtlamak için Amerikalı ortaklarının da katılımıyla uydu görüntüleri sağlaması gerektiğini söylerken, İsrail tarafının iddialarıyla ilgili değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.Zaharova, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili ABD politikalarına atıfta bulunarak, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama’nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzede-hastane-vurdu-en-az-500-kisi-oldu-tedavi-imkanlarinin-tukenmesine-saatler-kaldi-1076454679.html

israil

gazze

gazze şeridi

washington dc

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler