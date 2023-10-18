https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-gazzedeki-hastaneye-yapilan-saldiriyi-insanlik-disi-olarak-niteledi-1076456899.html
Rusya, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı ‘insanlık dışı’ olarak niteledi
Rusya, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı ‘insanlık dışı’ olarak niteledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik radyosuna yaptığı açıklamada, Moskova’nın Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye düzenlenen saldırıyı ‘suç ve... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T14:22+0300
2023-10-18T14:22+0300
2023-10-18T14:35+0300
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gazze sağlık bakanlığı
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Orta Doğu'daki gerilimin kazandığı ivmeyi de değerlendiren Zaharova, bölgedeki mevcut durumun kendi başına meydana gelmediğine inanırken, “Her şey Washington ve Londra'dan yönetiliyor” diye ekledi.Zaharova, Ortadoğu'da yaşanan gerilimdeki tırmanışın bölgenin çok ötesine geçtiğini kaydederken, “Hayatını kaybedenlerin sayısı şaşırtıcı; durum bölgenin de çok ötesine geçti. Bu, küresel ölçekte bir insani felakettir” ifadelerini kullandı.‘Hastaneye saldırmadıklarını kanıtlamalılar’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıyla ilgisi olmadığını kanıtlamak için Amerikalı ortaklarının da katılımıyla uydu görüntüleri sağlaması gerektiğini söylerken, İsrail tarafının iddialarıyla ilgili değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.Zaharova, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili ABD politikalarına atıfta bulunarak, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama’nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzede-hastane-vurdu-en-az-500-kisi-oldu-tedavi-imkanlarinin-tukenmesine-saatler-kaldi-1076454679.html
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Rusya, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı ‘insanlık dışı’ olarak niteledi
14:22 18.10.2023 (güncellendi: 14:35 18.10.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik radyosuna yaptığı açıklamada, Moskova’nın Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye düzenlenen saldırıyı ‘suç ve insanlık dışı eylem’ olarak sınıflandırdığını söyledi.
Orta Doğu'daki gerilimin kazandığı ivmeyi de değerlendiren Zaharova, bölgedeki mevcut durumun kendi başına meydana gelmediğine inanırken, “Her şey Washington ve Londra'dan yönetiliyor” diye ekledi.
Zaharova, Ortadoğu'da yaşanan gerilimdeki tırmanışın bölgenin çok ötesine geçtiğini kaydederken, “Hayatını kaybedenlerin sayısı şaşırtıcı; durum bölgenin de çok ötesine geçti. Bu, küresel ölçekte bir insani felakettir” ifadelerini kullandı.
‘Hastaneye saldırmadıklarını kanıtlamalılar’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıyla ilgisi olmadığını kanıtlamak için Amerikalı ortaklarının da katılımıyla uydu görüntüleri sağlaması gerektiğini söylerken, İsrail tarafının iddialarıyla ilgili değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:
“Açıkçası bu eylemlerden sonra birilerinin sorumluluktan kaçma arzusunu görüyoruz. Eğer bu saldırıyla herhangi bir ilgileri yok ise ve bunu sadece sözle değil, kanıtlarla göstermek istiyorlarsa, o zaman sosyal ağlarda ve internette saldırıyla ilişkili olmadıklarına dair yorum yapmakla yetinmemeliler. Lütfen uydu görüntüleri sağlama nezaketinde bulunun. Amerikalı ortaklar bunu yapsa iyi olur, Böylece atılan füzelerin nereden geldiği öğrenilir. Ancak kanıt içeren açıklamalar yapılması halinde kendilerini haklı çıkarmak adına ciddi ve önemli bir adım atabilirler.”
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.
Zaharova, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili ABD politikalarına atıfta bulunarak, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama’nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz” diye ekledi.