https://sputniknews.com.tr/20231208/filistin-lideri-abbas-gazzede-yasananlarin-sorumlusu-abd-1078236199.html
Filistin lideri Abbas: Gazze’de yaşananların sorumlusu ABD
Filistin lideri Abbas: Gazze’de yaşananların sorumlusu ABD
Filistin Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’e destek veren ABD’nin Gazze Şeridi’nde yaşananlardan sorumlu olduğunu belirterek, “ABD, İsrail’e dur diyebilecek tek... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T21:35+0300
2023-12-08T21:35+0300
2023-12-08T21:35+0300
israil- filistin çatışması
mahmud abbas
filistin
israil-filistin
israil
abd
abd
gazze şeridi
reuters
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Filistin Başkanı Mahmud Abbas, Reuters’e açıklamasında, “İsrail’e tam destek veren ABD, bölgede olup bitenlerin tüm sorumluluğunu taşıyor” ifadesini kullandı.“ABD, İsrail’e savaşı durdurması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi emrini verebilecek tek güç” diyen Filistin lideri, “Ama maalesef bunu yapmıyor. Amerika, İsrail’in suç ortağı” dedi.Filistinlilerin evlerine dönebilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Abbas, Gazze Şeridi’nin artık eskisi gibi olmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/hamas-cok-sayida-esir-israil-saldirilarinda-oldu-1078235237.html
filistin
israil
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mahmud abbas, filistin, israil-filistin, israil, abd, abd, gazze şeridi, reuters
mahmud abbas, filistin, israil-filistin, israil, abd, abd, gazze şeridi, reuters
Filistin lideri Abbas: Gazze’de yaşananların sorumlusu ABD
Filistin Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’e destek veren ABD’nin Gazze Şeridi’nde yaşananlardan sorumlu olduğunu belirterek, “ABD, İsrail’e dur diyebilecek tek güç” dedi.
Filistin Başkanı Mahmud Abbas, Reuters’e açıklamasında, “İsrail’e tam destek veren ABD, bölgede olup bitenlerin tüm sorumluluğunu taşıyor” ifadesini kullandı.
“ABD, İsrail’e savaşı durdurması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi emrini verebilecek tek güç” diyen Filistin lideri, “Ama maalesef bunu yapmıyor. Amerika, İsrail’in suç ortağı” dedi.
Filistinlilerin evlerine dönebilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Abbas, Gazze Şeridi’nin artık eskisi gibi olmadığını kaydetti.