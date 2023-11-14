https://sputniknews.com.tr/20231114/biden-hamasin-elindeki-rehineyi-birakacagina-inandigini-soyledi-1077401615.html
Biden, Hamas'ın elindeki rehineyi bırakacağına inandığını söyledi
Biden, Hamas'ın elindeki rehineyi bırakacağına inandığını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T22:25+0300
2023-11-14T22:25+0300
2023-11-14T22:25+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
hamas
rehine
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla rehinenin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum" diye konuştu.Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz" diye seslendi.Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html
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joe biden, hamas, rehine
Biden, Hamas'ın elindeki rehineyi bırakacağına inandığını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla rehinenin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum" diye konuştu.
Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz" diye seslendi.
Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı.