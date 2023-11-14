https://sputniknews.com.tr/20231114/biden-hamasin-elindeki-rehineyi-birakacagina-inandigini-soyledi-1077401615.html

Biden, Hamas'ın elindeki rehineyi bırakacağına inandığını söyledi

Biden, Hamas'ın elindeki rehineyi bırakacağına inandığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T22:25+0300

2023-11-14T22:25+0300

2023-11-14T22:25+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

hamas

rehine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076666052_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_3c54f9269be5b6d9a08213ac2a66cb12.jpg

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla rehinenin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum" diye konuştu.Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz" diye seslendi.Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, hamas, rehine