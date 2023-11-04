https://sputniknews.com.tr/20231104/gazzedeki-medya-ofisi-baskani-her-on-dakikada-1-cocuk-olduruluyor-1077078879.html
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf gazetecilere ölü, yaralı sayısı ve diğer meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T20:47+0300
2023-11-04T20:47+0300
2023-11-04T20:47+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
çocuk
çocuk cinayeti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'ü çocuk olmak üzere en az 9 bin 500 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.Maruf, "Bu sayılar, her on dakikada bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" dedi.Yaklaşık 24 bin 158 kişinin de yaralandığını bildiren Maruf, İsrail hava saldırılarının belirli bir grupla sınırlı kalmadığını; sağlık görevlileri ve gazetecileri de hedef aldığını söyleyerek Gazze medya ofisine göre en az 46 gazeteci öldürüldüğünü vurguladı.Maruf özellikle sağlık sektörünün 'darbe aldığını' ve İsrail saldırılarında 16 hastanenin yanı sıra 32 tıbbi bakım tesisinin de hizmet dışı kaldığını söyledi.Medya Ofisi Başkanı ayrıca şu istatistikleri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, çocuk, çocuk cinayeti
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf gazetecilere ölü, yaralı sayısı ve diğer meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'ü çocuk olmak üzere en az 9 bin 500 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.
Maruf, "Bu sayılar, her on dakikada bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" dedi.
Yaklaşık 24 bin 158 kişinin de yaralandığını bildiren Maruf, İsrail hava saldırılarının belirli bir grupla sınırlı kalmadığını; sağlık görevlileri ve gazetecileri de hedef aldığını söyleyerek Gazze medya ofisine göre en az 46 gazeteci öldürüldüğünü vurguladı.
Maruf özellikle sağlık sektörünün 'darbe aldığını' ve İsrail saldırılarında 16 hastanenin yanı sıra 32 tıbbi bakım tesisinin de hizmet dışı kaldığını söyledi.
Medya Ofisi Başkanı ayrıca şu istatistikleri verdi:
27 ambulans tahrip edildi.
150 tıbbi tesis İsrail güçlerinin hava saldırıları ya da bombardımanı sonucunda çeşitli zararlar gördü.
Üç Filistin üniversite binasını hedef alınarak tahrip edildi.
8 bin 500'den fazla konut dümdüz edildi.
Yaklaşık 220 bin 000 yerleşim birimi tamamen yıkıldı.
Diğer 40 bin 000 yerleşim birimi ise kısmen yıkılmış ve oturulamaz durumda.
220 okul binası saldırıya uğramış, 60'ı 'doğrudan saldırı' sonucu hizmet dışı kaldı.
88 hükümet binası tamamen yıkıldı.
55 cami ve 3 kilise tamamen yıkıldı.