https://sputniknews.com.tr/20231104/gazzedeki-medya-ofisi-baskani-her-on-dakikada-1-cocuk-olduruluyor-1077078879.html

Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor

Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf gazetecilere ölü, yaralı sayısı ve diğer meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

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gazze şeridi

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çocuk cinayeti

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'ü çocuk olmak üzere en az 9 bin 500 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.Maruf, "Bu sayılar, her on dakikada bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" dedi.Yaklaşık 24 bin 158 kişinin de yaralandığını bildiren Maruf, İsrail hava saldırılarının belirli bir grupla sınırlı kalmadığını; sağlık görevlileri ve gazetecileri de hedef aldığını söyleyerek Gazze medya ofisine göre en az 46 gazeteci öldürüldüğünü vurguladı.Maruf özellikle sağlık sektörünün 'darbe aldığını' ve İsrail saldırılarında 16 hastanenin yanı sıra 32 tıbbi bakım tesisinin de hizmet dışı kaldığını söyledi.Medya Ofisi Başkanı ayrıca şu istatistikleri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html

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israil

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