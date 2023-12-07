https://sputniknews.com.tr/20231207/fransa-hamasa-yonelik-ab-duzeyinde-yaptirimlar-getirilmesini-onerecek-1078190959.html
Fransa, Hamas'a yönelik AB düzeyinde yaptırımlar getirilmesini önerecek
Fransa, Hamas'a yönelik AB düzeyinde yaptırımlar getirilmesini önerecek
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Legendre, Fransa'nın Hamas'a karşı AB düzeyinde yaptırımlar uygulanmasını önereceğini belirtti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T17:02+0300
2023-12-07T17:02+0300
2023-12-07T17:02+0300
israil- filistin çatışması
fransa
israil
israil-filistin
gazze
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hamas
emmanuel macron
yaptırım
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Hamas'a karşı AB düzeyinde yaptırımlar uygulanması girişiminde bulunacağını söyledi.Legendre, “Hamas'a karşı özel bir Avrupa yaptırım rejimi önermek için inisiyatif alacağız” dedi.Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın bu konuyu Pazartesi günü Brüksel'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında gündeme getireceğini belirten Legendre, Fransa’nın ulusal düzeyde Hamas liderine karşı önlemler aldığını ve mal varlığını dondurduğunu, bunun Avrupa düzeyinde uygulanması amacıyla harekete geçtiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/katar-emiri-macron-ile-gazzede-insani-ara-cabalarini-gorustu-1078025383.html
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fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, emmanuel macron, yaptırım
fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, emmanuel macron, yaptırım
Fransa, Hamas'a yönelik AB düzeyinde yaptırımlar getirilmesini önerecek
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Legendre, Fransa'nın Hamas'a karşı AB düzeyinde yaptırımlar uygulanmasını önereceğini belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Hamas'a karşı AB düzeyinde yaptırımlar uygulanması girişiminde bulunacağını söyledi.
Legendre, “Hamas'a karşı özel bir Avrupa yaptırım rejimi önermek için inisiyatif alacağız” dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın bu konuyu Pazartesi günü Brüksel'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında gündeme getireceğini belirten Legendre, Fransa’nın ulusal düzeyde Hamas liderine karşı önlemler aldığını ve mal varlığını dondurduğunu, bunun Avrupa düzeyinde uygulanması amacıyla harekete geçtiğini vurguladı.