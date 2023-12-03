https://sputniknews.com.tr/20231203/katar-emiri-macron-ile-gazzede-insani-ara-cabalarini-gorustu-1078025383.html

Katar Emiri, Macron ile ‘Gazze'de insani ara çabalarını’ görüştü

Katar Emiri, Macron ile ‘Gazze'de insani ara çabalarını’ görüştü

İnsani aranın arabuluculuğu görevini yürüten Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail saldırıları ve ablukası... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T11:42+0300

2023-12-03T11:42+0300

2023-12-03T11:42+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

katar

arabulucu

fransa

emmanuel macron

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İnsani aranın arabuluculuğu görevini yürüten Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ‘yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması’ çabalarını görüştü.Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Macron, başkent Doha'da bir araya gelirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular konuşuldu.Şeyh Temim, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasının yanı sıra yardımların ulaştırılması ve iki devletin kurulmasını öngören çözümlerin oluşturulmasının kaçınılmazlığına dikkati çekti.Şeyh Temim, Gazze Şeridi'nde ‘yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların’ önemine vurgu yaptı.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bir gün önce ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldıktan sonra Katar'a geçmişti.

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