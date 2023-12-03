https://sputniknews.com.tr/20231203/katar-emiri-macron-ile-gazzede-insani-ara-cabalarini-gorustu-1078025383.html
Katar Emiri, Macron ile ‘Gazze'de insani ara çabalarını’ görüştü
Katar Emiri, Macron ile ‘Gazze'de insani ara çabalarını’ görüştü
İnsani aranın arabuluculuğu görevini yürüten Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail saldırıları ve ablukası... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T11:42+0300
2023-12-03T11:42+0300
2023-12-03T11:42+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
katar
arabulucu
fransa
emmanuel macron
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İnsani aranın arabuluculuğu görevini yürüten Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ‘yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması’ çabalarını görüştü.Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Macron, başkent Doha'da bir araya gelirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular konuşuldu.Şeyh Temim, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasının yanı sıra yardımların ulaştırılması ve iki devletin kurulmasını öngören çözümlerin oluşturulmasının kaçınılmazlığına dikkati çekti.Şeyh Temim, Gazze Şeridi'nde ‘yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların’ önemine vurgu yaptı.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bir gün önce ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldıktan sonra Katar'a geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/iran-savasin-genisleme-ihtimali-var-1078021506.html
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israil, israil-filistin, katar, arabulucu, fransa, emmanuel macron
israil, israil-filistin, katar, arabulucu, fransa, emmanuel macron
Katar Emiri, Macron ile ‘Gazze'de insani ara çabalarını’ görüştü
İnsani aranın arabuluculuğu görevini yürüten Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ‘yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması’ çabalarını görüştü.
İnsani aranın arabuluculuğu
görevini yürüten Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ‘yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması
’ çabalarını görüştü.
Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Macron, başkent Doha'da bir araya gelirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular konuşuldu.
Şeyh Temim, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasının yanı sıra yardımların ulaştırılması ve iki devletin kurulmasını öngören çözümlerin oluşturulmasının kaçınılmazlığına dikkati çekti.
Şeyh Temim, Gazze Şeridi'nde ‘yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların’ önemine vurgu yaptı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bir gün önce ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris
ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.
Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldıktan sonra Katar'a geçmişti.