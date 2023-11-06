https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html

Guterres açıkladı: Gazze için 1.2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

Guterres açıkladı: Gazze için 1.2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze ve Batı Şeria'daki 2.7 milyon kişi için 1.2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T20:46+0300

2023-11-06T20:46+0300

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bm

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

gazze şeridi

insani yardım

israil- filistin çatışması

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM ve ortaklarının Gazze Şeridi’ndeki 2.7 milyon insana yardım etmek için 1.2 milyar dolarlık bir insani yardım kampanyası başlattığını duyurarak, insani ateşkes çağrısını yineledi."İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor. Kimse güvende değil" diyen Guterreser "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" açıklamasında bulundu.BM Genel Sekreteri Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/bm-7-ekimden-bu-yana-gazzede-ortalama-her-10-dakikada-bir-cocuk-olduruldu-1077127739.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, gazze şeridi, insani yardım