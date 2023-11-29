https://sputniknews.com.tr/20231129/guterres-gazzede-bmnin-111-calisani-hayatini-kaybetti-1077925085.html
Guterres: Gazze’de BM’nin 111 çalışanı hayatını kaybetti
Guterres: Gazze’de BM’nin 111 çalışanı hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde Hamas-İsrail gerilimi başladığı günden bu yana, BM’nin 111 çalışanının hayatını... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T19:10+0300
2023-11-29T19:10+0300
2023-11-29T19:11+0300
israil- filistin çatışması
bm genel sekreteri antonio guterres
gazze
gazze şeridi
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres, “Büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Gazze’de, çatışmalar başladığı günden bu yana, BM ailemizin 111 üyesi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/israil-basbakani-netanyahu-gazze-seridine-yonelik-saldirilara-devam-edecegiz-1077922010.html
gazze
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bm genel sekreteri antonio guterres, gazze, gazze şeridi
bm genel sekreteri antonio guterres, gazze, gazze şeridi
Guterres: Gazze’de BM’nin 111 çalışanı hayatını kaybetti
19:10 29.11.2023 (güncellendi: 19:11 29.11.2023)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde Hamas-İsrail gerilimi başladığı günden bu yana, BM’nin 111 çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres, “Büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Gazze’de, çatışmalar başladığı günden bu yana, BM ailemizin 111 üyesi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.