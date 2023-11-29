https://sputniknews.com.tr/20231129/israil-basbakani-netanyahu-gazze-seridine-yonelik-saldirilara-devam-edecegiz-1077922010.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceğiz
Basın Ofisinden yayımlanan görüntülü mesajda Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlatarak... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T18:08+0300
2023-11-29T18:08+0300
2023-11-29T18:15+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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gazze şeridi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi.İsrail Başbakanı Netanyahu, bugünkü halka seslenişte, “Bir haftada büyük başarılar elde ettik. Onlarca kaçırılanımız geri döndü. Daha bir hafta önce bu hayal olarak düşünülebilirdi, ama biz bunu başardık. Ama birkaç gün içerisinde, kaçırılanlarımızı geri getirme aşaması bittikten sonra İsrail’in askeri eylemlere geri dönüp dönmeyeceği yönünde sorular duyuyorum. Kesinlikle evet diyorum” ifadesini kullandı.İsrail’in Hamas’la mücadeleye dönmemesinin mümkün olmadığını kaydeden Netanyahu, “Bu benim siyasetim. Arkasında bakanlar kabinesi, hükümet, askerler ve halk duruyor. Tam da bunu yapacağız” diye ekledi.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Varılan mutabakat kapsamında insani ara ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede Salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/erdogan-netanyahu-adini-gazze-kasabi-olarak-tarihe-yazdi-1077903444.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceğiz
18:08 29.11.2023 (güncellendi: 18:15 29.11.2023)
Basın Ofisinden yayımlanan görüntülü mesajda Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlatarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini açıkladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, bugünkü halka seslenişte, “Bir haftada büyük başarılar elde ettik. Onlarca kaçırılanımız geri döndü. Daha bir hafta önce bu hayal olarak düşünülebilirdi, ama biz bunu başardık. Ama birkaç gün içerisinde, kaçırılanlarımızı geri getirme aşaması bittikten sonra İsrail’in askeri eylemlere geri dönüp dönmeyeceği yönünde sorular duyuyorum. Kesinlikle evet diyorum” ifadesini kullandı.
İsrail’in Hamas’la mücadeleye dönmemesinin mümkün olmadığını kaydeden Netanyahu, “Bu benim siyasetim. Arkasında bakanlar kabinesi, hükümet, askerler ve halk duruyor. Tam da bunu yapacağız” diye ekledi.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Varılan mutabakat kapsamında insani ara ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede Salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.