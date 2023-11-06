https://sputniknews.com.tr/20231106/nato-israilin-kendini-savunma-hakki-var-ayni-zamanda-sivillerin-korunmasi-da-sart-1077130154.html

NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var aynı zamanda sivillerin korunması da şart

NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var aynı zamanda sivillerin korunması da şart

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart" açıklamasını yaptı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T22:58+0300

2023-11-06T22:58+0300

2023-11-06T22:59+0300

israil- filistin çatışması

nato

jens stoltenberg

ürdün

ürdün kralı 2. abdullah

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO karargahında görüştü.Basına kapalı görüşmenin ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına da katılarak hitapta bulundu.Stoltenberg ise "NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor. Gazze ve çevresindeki durumdan derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Genel Sekreter, İran ve Hizbullah'ın durumdan faydalanmaması gerektiğini vurguladı.Ürdün'ün NATO'nun bölgedeki en yakın ortaklarından olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için Akdeniz Diyaloğu da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızı desteklemeye tamamen kararlıdır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html

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