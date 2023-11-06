https://sputniknews.com.tr/20231106/nato-israilin-kendini-savunma-hakki-var-ayni-zamanda-sivillerin-korunmasi-da-sart-1077130154.html
NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var aynı zamanda sivillerin korunması da şart
NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var aynı zamanda sivillerin korunması da şart
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart" açıklamasını yaptı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T22:58+0300
2023-11-06T22:58+0300
2023-11-06T22:59+0300
israil- filistin çatışması
nato
jens stoltenberg
ürdün
ürdün kralı 2. abdullah
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO karargahında görüştü.Basına kapalı görüşmenin ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına da katılarak hitapta bulundu.Stoltenberg ise "NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor. Gazze ve çevresindeki durumdan derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Genel Sekreter, İran ve Hizbullah'ın durumdan faydalanmaması gerektiğini vurguladı.Ürdün'ün NATO'nun bölgedeki en yakın ortaklarından olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için Akdeniz Diyaloğu da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızı desteklemeye tamamen kararlıdır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html
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nato, jens stoltenberg, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah
nato, jens stoltenberg, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah
NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var aynı zamanda sivillerin korunması da şart
22:58 06.11.2023 (güncellendi: 22:59 06.11.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart" açıklamasını yaptı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO karargahında görüştü.
Basına kapalı görüşmenin ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına da katılarak hitapta bulundu.
Stoltenberg ise "NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor. Gazze ve çevresindeki durumdan derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Genel Sekreter, İran ve Hizbullah'ın durumdan faydalanmaması gerektiğini vurguladı.
Ürdün'ün NATO'nun bölgedeki en yakın ortaklarından olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için Akdeniz Diyaloğu da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızı desteklemeye tamamen kararlıdır" ifadelerini kullandı.