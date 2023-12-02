https://sputniknews.com.tr/20231202/brezilya-devlet-baskanindan-netanyahuya-insani-problemlere-hassasiyeti-dusuk-bir-yonetici-1078011588.html
Brezilya Devlet Başkanı'ndan Netanyahu'ya: 'İnsani problemlere hassasiyeti düşük bir yönetici'
Brezilya Devlet Başkanı'ndan Netanyahu'ya: 'İnsani problemlere hassasiyeti düşük bir yönetici'
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına "saygı... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T15:53+0300
2023-12-02T15:53+0300
2023-12-02T15:54+0300
israil- filistin çatışması
lula da silva
brezilya
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
joe biden
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
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BMGK'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili kararlarına kimsenin saygı duymadığını ifade eden Lula da Silva, "Kararlarına saygı duyulan ve uygulanan gerçek liderlerimiz, kurulumuz olsaydı -ki bu BMGK olmalı- bu savaş olmazdı" dedi.Lula da Silva, bölgede çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin öldürülmesine, yaralanmasına, hastanelerin bombalanmasına değinerek durumu 'delilik' olarak niteledi.İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu fakat bunu masum kadın ve çocukları öldürerek yapmak zorunda olmadığını ifade eden Lula da Silva, Filistin ve İsrail devletlerinin uyum içinde yaşaması çağrısında bulundu.Lula da Silva'dan Biden ve Netanyahu'ya da eleştiriLula da Silva, ABD Başkanı Joe Biden'ın, savaşı durdurma çağrısında bulunacak hassasiyeti olmamasını anlayamadığını vurguladı.ABD'nin İsrail üzerinde çok büyük etkisi olduğunun altını çizen Lula da Silva, "Savaşı durdurabilirlerdi. Görüşme masasında bu konuyu görüşmek silahlardan daha ucuz. Kelimeler namludan daha az kişiyi öldürür. Savaş hiçbir yere götürmez" ifadeleriyle Biden'ı eleştirdi.Lula da Silva, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "insani problemlere hassasiyeti düşük olan aşırıcı bir yönetici" olduğunu belirterek "Netanyahu Yahudilere duyulması gereken saygının Filisin halkına da duyulması gerektiğini öğrenmeli" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/eski-ucm-bassavcisi-israilin-gazzeyi-kusatmasi-soykirimdir-1078011273.html
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lula da silva, brezilya, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, luiz inacio lula da silva
Brezilya Devlet Başkanı'ndan Netanyahu'ya: 'İnsani problemlere hassasiyeti düşük bir yönetici'
15:53 02.12.2023 (güncellendi: 15:54 02.12.2023)
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına "saygı duyulmadığını" ifade ederek BMGK'yi eleştirdi.
BMGK'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili kararlarına kimsenin saygı duymadığını ifade eden Lula da Silva, "Kararlarına saygı duyulan ve uygulanan gerçek liderlerimiz, kurulumuz olsaydı -ki bu BMGK olmalı- bu savaş olmazdı" dedi.
Lula da Silva, bölgede çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin öldürülmesine, yaralanmasına, hastanelerin bombalanmasına değinerek durumu 'delilik' olarak niteledi.
İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu fakat bunu masum kadın ve çocukları öldürerek yapmak zorunda olmadığını ifade eden Lula da Silva, Filistin ve İsrail devletlerinin uyum içinde yaşaması çağrısında bulundu.
Lula da Silva'dan Biden ve Netanyahu'ya da eleştiri
Lula da Silva, ABD Başkanı Joe Biden'ın, savaşı durdurma çağrısında bulunacak hassasiyeti olmamasını anlayamadığını vurguladı.
ABD'nin İsrail üzerinde çok büyük etkisi olduğunun altını çizen Lula da Silva, "Savaşı durdurabilirlerdi. Görüşme masasında bu konuyu görüşmek silahlardan daha ucuz. Kelimeler namludan daha az kişiyi öldürür. Savaş hiçbir yere götürmez" ifadeleriyle Biden'ı eleştirdi.
Lula da Silva, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "insani problemlere hassasiyeti düşük olan aşırıcı bir yönetici" olduğunu belirterek "Netanyahu Yahudilere duyulması gereken saygının Filisin halkına da duyulması gerektiğini öğrenmeli" ifadesini kullandı.