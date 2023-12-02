https://sputniknews.com.tr/20231202/eski-ucm-bassavcisi-israilin-gazzeyi-kusatmasi-soykirimdir-1078011273.html

Eski UCM Başsavcısı: İsrail'in Gazze'yi kuşatması soykırımdır

Eski UCM Başsavcısı: İsrail'in Gazze'yi kuşatması soykırımdır

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yaptığı açıklamada, kuşatmanın bile bir soykırım... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T15:45+0300

2023-12-02T15:45+0300

2023-12-02T15:45+0300

israil- filistin çatışması

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

soykırım

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Moreno-Ocampo, "Gazze'nin kuşatılması, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür, başlı başına bir soykırım biçimidir" dedi.Uluslararası belgelere ilk defa 'soykırım' tanımını yapan 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2'inci ve 6'ıncı maddesine işaret eden Moreno-Ocampo, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın soykırım tanımına uyduğuna dikkat çekti.Moreno-Ocompo, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını gösteren yeterli kanıt olduğunu belirterek, "Kuşatma başlatmak başlı başına bir soykırımdır ve İsrail'in kuşatmayı istediği oldukça bariz. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade etti" dedi.Atılan her bomba ve öldürülen her kişi için vakaların detaylıca incelenmesi gerektiğini söyleyen Moreno-Ocompo, "Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada" diye konuştu.

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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım