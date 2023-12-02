https://sputniknews.com.tr/20231202/eski-ucm-bassavcisi-israilin-gazzeyi-kusatmasi-soykirimdir-1078011273.html
Eski UCM Başsavcısı: İsrail'in Gazze'yi kuşatması soykırımdır
Eski UCM Başsavcısı: İsrail'in Gazze'yi kuşatması soykırımdır
Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yaptığı açıklamada, kuşatmanın bile bir soykırım... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T15:45+0300
2023-12-02T15:45+0300
2023-12-02T15:45+0300
israil- filistin çatışması
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
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soykırım
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Moreno-Ocampo, "Gazze'nin kuşatılması, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür, başlı başına bir soykırım biçimidir" dedi.Uluslararası belgelere ilk defa 'soykırım' tanımını yapan 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2'inci ve 6'ıncı maddesine işaret eden Moreno-Ocampo, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın soykırım tanımına uyduğuna dikkat çekti.Moreno-Ocompo, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını gösteren yeterli kanıt olduğunu belirterek, "Kuşatma başlatmak başlı başına bir soykırımdır ve İsrail'in kuşatmayı istediği oldukça bariz. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade etti" dedi.Atılan her bomba ve öldürülen her kişi için vakaların detaylıca incelenmesi gerektiğini söyleyen Moreno-Ocompo, "Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231202/israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-15-bin-207ye-yukseldi-1078011117.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım
Eski UCM Başsavcısı: İsrail'in Gazze'yi kuşatması soykırımdır
Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yaptığı açıklamada, kuşatmanın bile bir soykırım olduğunu dile getirdi.
Moreno-Ocampo, "Gazze'nin kuşatılması, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür, başlı başına bir soykırım biçimidir" dedi.
Uluslararası belgelere ilk defa 'soykırım' tanımını yapan 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2'inci ve 6'ıncı maddesine işaret eden Moreno-Ocampo, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın soykırım tanımına uyduğuna dikkat çekti.
Moreno-Ocompo, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını gösteren yeterli kanıt olduğunu belirterek, "Kuşatma başlatmak başlı başına bir soykırımdır ve İsrail'in kuşatmayı istediği oldukça bariz. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade etti" dedi.
Atılan her bomba ve öldürülen her kişi için vakaların detaylıca incelenmesi gerektiğini söyleyen Moreno-Ocompo, "Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada" diye konuştu.