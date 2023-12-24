https://sputniknews.com.tr/20231224/iran-abd-gazzedeki-ateskes-konusunda-bmnin-elini-kolunu-bagladi-1078872498.html

İran: ABD, Gazze’deki ateşkes konusunda BM’nin elini kolunu bağladı

İran: ABD, Gazze’deki ateşkes konusunda BM’nin elini kolunu bağladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T16:45+0300

2023-12-24T16:45+0300

2023-12-24T16:45+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

abd

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Washington’un İsrail’in Gazze’deki eylemleri hakkındaki tutumunu değerlendiren Kenani, “Ateşkese gelince: Biz İran olarak uluslararası kuruluşların Gazze'de çok yakın gelecekte ateşkes sağlaması için büyük çaba harcadık. Ancak ne yazık ki bu örgütler bu görevi yerine getiremedi. BM'de ABD'nin veto hakkı var ve Washington, bu veto hakkını ‘İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını sürdürmesi’ lehine kullandı” dedi.Kenani, İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilere yönelik sürdürdüğü kara harekatını sürdüreceğini vurgularken, İran'ın Gazze'deki çatışmanın en başından beri Filistin'de ateşkes sağlanması konusunda Katarlı yetkililerle yakın temas halinde olduğunu da hatırlattı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Sputnik’e yaptığı açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231222/filistine-yine-care-yok-bmgkde-gazzeye-insani-yardimlar-abd-yuzunden-dorduncu-kez-ertelendi-1078708677.html

iran

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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iran, iran dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)