https://sputniknews.com.tr/20231130/bati-kudusteki-silahli-saldirida-olu-sayisi-artiyor-1077942122.html

Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor

Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının üçe yükseldiği bildirildi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T10:47+0300

2023-11-30T10:47+0300

2023-11-30T10:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

batı kudüs

saldırı

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Daha önce saldırıda bir İsraillinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtilmişti.İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti.Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İsrailli bir kadının saldırıda öldürüldüğünü, 5 ağır yaralının da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/gazzede-ateskes-sona-erdi-1077936512.html

israil

batı kudüs

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israil, israil-filistin, batı kudüs, saldırı