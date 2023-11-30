https://sputniknews.com.tr/20231130/bati-kudusteki-silahli-saldirida-olu-sayisi-artiyor-1077942122.html
Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor
Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor
Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının üçe yükseldiği bildirildi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T10:47+0300
2023-11-30T10:47+0300
2023-11-30T10:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
batı kudüs
saldırı
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Daha önce saldırıda bir İsraillinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtilmişti.İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti.Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İsrailli bir kadının saldırıda öldürüldüğünü, 5 ağır yaralının da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/gazzede-ateskes-sona-erdi-1077936512.html
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israil, israil-filistin, batı kudüs, saldırı
israil, israil-filistin, batı kudüs, saldırı
Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor
Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının üçe yükseldiği bildirildi.
Daha önce saldırıda bir İsraillinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtilmişti.
İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti.
Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İsrailli bir kadının saldırıda öldürüldüğünü, 5 ağır yaralının da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.