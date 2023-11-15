https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusundan-gazzenin-guneyindeki-sakinlere-derhal-evleri-terk-edin-uyarisi-1077436233.html
İsrail ordusundan Gazze’nin güneyindeki sakinlere ‘derhal evleri terk edin’ uyarısı
İsrail ordusundan Gazze’nin güneyindeki sakinlere ‘derhal evleri terk edin’ uyarısı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki bazı bölgelerin sakinlerine derhal evlerinden çıkarak sığınaklara geçmelerini talep etti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T22:26+0300
2023-11-15T22:26+0300
2023-11-16T01:27+0300
israil- filistin çatışması
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
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İsrail uçaklarının Han Yunus’un doğu mahallelerine attığı bildiride, “Güvenliğiniz için ikamet ettiğiniz yeri derhal terk etmeli ve bilinen barınaklardan birine gitmelisiniz” yazıyor.Daha önce İsrail hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’ı yok ettikten sonra güneye gideceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231115/bmgk-gazzede-catismalara-ara-verilmesini-talep-eden-karar-tasarisini-kabul-etti-1077434590.html
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israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
İsrail ordusundan Gazze’nin güneyindeki sakinlere ‘derhal evleri terk edin’ uyarısı
22:26 15.11.2023 (güncellendi: 01:27 16.11.2023)
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki bazı bölgelerin sakinlerine derhal evlerinden çıkarak sığınaklara geçmelerini talep etti.
İsrail uçaklarının Han Yunus’un doğu mahallelerine attığı bildiride, “Güvenliğiniz için ikamet ettiğiniz yeri derhal terk etmeli ve bilinen barınaklardan birine gitmelisiniz” yazıyor.
Daha önce İsrail hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’ı yok ettikten sonra güneye gideceğini duyurdu.